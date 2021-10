Dopo il turno infrasettimanale giocatosi fra il 26 e il 28 ottobre, la Serie A ha disputato le prime 10 giornate della stagione 2021-2022.

Un inizio di campionato che per ora vede due squadre in testa alla classifica, con un ampio margine sulle inseguitrici: si tratta del Milan e del Napoli, che guidano con 28 punti, già sette lunghezze di vantaggio sulla terza, ossia l'Inter (a quota 21). La delusione più grande finora è rappresentata dalla Juventus, attualmente ferma a 15 punti, al settimo posto assieme alla Fiorentina.

Serie A, Milan e Napoli le migliori

Chi sta viaggiando a un ritmo elevato è sicuramente il Milan, la squadra di Stefano Pioli nelle prime giornate è risultata quella che ha mostrato un gioco solido e anche un identità ben precisa.

Stesso discorso vale per il Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri hanno avuto un calendario sulla carta piuttosto semplice, ma sono riusciti al meglio a gestire le proprie risorse. La squadra partenopea nel posticipo della decima giornata ha battuto il Bologna per 3-0 tornando in testa alla classifica assieme ai rossoneri, a 28 punti.

Terzo posto per l' Inter di Simone Inzaghi, che sta tutto sommato trovando il proprio equilibrio, dopo le partenze estive di Lukaku e Hakimi (e il cambio di panchina) non era facile ripartire al top per i campioni d'Italia. Gli uomini che stanno la differenza sono Lautaro Martinez e Dzeko.

Roma quarta, davanti ad Atalanta e Lazio

Deludente è invece la Roma di Jose Mourinho.

nonostante l'ultima vittoria contro il Cagliari, per adesso non si sono visti troppi miglioramenti rispetto alla passata stagione e la squadra ha mostrato troppa discontinuità di prestazioni. I giallorossi sono comunque quarti, con 19 punti.

Chi sta giocando leggermente al di sotto delle aspettative è l'Atalanta: la squadra di Gasperini non sta avendo il ritmo delle passate stagioni, anche a causa dei numerosi infortuni (Gosens, Pessina, Demiral e Hateboer) che hanno penalizzato il processo di crescita.

La squadra bergamasca è comunque attualmente quinta, con 18 punti.

La Lazio di Maurizio Sarri invece finora sta alternando ottime prestazioni (come nel derby con la Roma o contro l'Inter) a partite molto deludenti (come le sconfitte subite a Bologna e a Verona), eppure il potenziale ci sarebbe, basta pensar a giocatori come Felipe Anderson e Immobile.

I biancocelesti sono sesti, con 17 punti.

Delude la Juve

Solo settimo posto provvisorio (assieme alla Fiorentina) per la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta interna col Sassuolo fra i tifosi della "Vecchia Signora" intanto cresce il malcontento, sui social ad esempio nelle scorse ore è circolato l'hashtag #Allegriout. I bianconeri adesso sono chiamati subito a fare punti fin dalla prossima gara in trasferta col Verona, per migliorare una classifica in cui attualmente hanno totalizzato 15 punti.