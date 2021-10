Uno dei giocatori simbolo dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista ha voluto fortemente i nerazzurri nell'estate del 2019, quando con il Cagliari c'erano difficoltà per trovare l'accordo e su di lui c'erano altre società interessate, su tutte Chelsea, Roma e Napoli. Alla fine ha prevalso la sua volontà e Conte ha avuto ragione a volerlo a Milano con grande insistenza. Negli ultimi mesi, poi, la crescita è stata esponenziale, tanto da arrivare ad essere tra i 30 candidati alla vittoria del Pallone d'oro e, inevitabilmente, su di lui hanno messo gli occhi i top club europei.

Si è parlato di Liverpool e Manchester United, ma il club che sarebbe pronto a fare follie per il classe 1997 è il Paris Saint Germain.

Psg su Barella

Uno dei giocatori simbolo dell'Inter e del calcio italiano è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista è stato protagonista sia della vittoria dello scudetto con i nerazzurri la scorsa stagione, sia del successo agli Europei della Nazionale italiana. Anche in questa stagione il giocatore è partito fortissimo, basti pensare che "entrato" quasi in ogni gol della squadra di Simone Inzaghi da protagonista. Sono otto le presenze raccolte in campionato, con una rete e cinque assist all'attivo.

Prestazioni che l'hanno portato a essere tra i candidati per il Pallone d'oro e hanno attirato l'attenzione soprattutto del Paris Saint Germain, pronto a fare follie per il classe 1997.

I parigini, infatti, cercano un rinforzo in mezzo al campo che possa abbinare qualità e quantità, cosa che paradossalmente è mancata in questi anni ai parigini visto che Paredes e Verratti non hanno molti gol nelle gambe, mentre Wijnaldum, arrivato dal Liverpool questa estate a parametro zero, non sta trovando tantissimo spazio.

La possibile offerta del Psg

I rapporti tra Inter e Paris Saint Germain sono ottimi, come dimostrano i trasferimenti all'ombra della Tour Eiffel di Mauro Icardi e poi di Achraf Hakimi. Leonardo vorrebbe Nicolò Barella, ma non sarà semplice convincere i nerazzurri a privarsene, visto che vogliono rinnovare il contratto del centrocampista dandogli anche la fascia di capitano.

I francesi, comunque, dovrebbero fare un tentativo, mettendo sul piatto una cifra importante per far vacillare il club meneghino. Il club dello sceicco, infatti, sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 100 milioni di euro, oltre a un ricco contratto per il centrocampista italiano.

Non è escluso che possa essere offerta anche una contropartita tecnica, uno tra Paredes e lo stesso Wijnaldum, che ha lamentato un impiego al di sotto delle aspettative, più conguaglio di 70 milioni di euro.