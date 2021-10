Uno dei giocatori maggiormente in mostra in casa Inter in questi ultimi anni è stato Lautaro Martinez. La crescita dell'attaccante argentino è stata esponenziale, con il "Toro" considerato l'elemento più rappresentativo, o comunque tra i più rappresentativi della rosa nerazzurra. Il giocatore piace sempre molto ai top club europei e in ogni sessione di Calciomercato finisce al centro dei rumors.

Un anno e mezzo fa era stato il Barcellona a fare un tentativo, andato a vuoto, così come sono falliti quelli dell'Atletico Madrid qualche mese fa, anche se i Colchoneros sono pronti a riprovarci l'anno prossimo insieme al Manchester City, a prescindere dal fatto che il giocatore possa o meno rinnovare il proprio contratto.

Atletico Madrid e Manchester City su Lautaro

In casa Inter si sta discutendo del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023. Sembrerebbe essere stata trovata l'intesa di massima per un prolungamento fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro a stagione, diventando praticamente il giocatore più pagato della rosa, almeno al lordo visto che Sanchez al netto guadagna di più (7 milioni di euro), anche se in Nino potrebbe partire già a gennaio.

A prescindere dalla fumata bianca per il rinnovo, però, non mancano sempre le sirene di mercato. Sul "Toro", infatti, ci sono sempre Atletico Madrid e Manchester City, con i Colchoneros che un tentativo lo hanno fatto già questa estate, andato a vuoto e per questo hanno deciso di prendere Griezmann in prestito dal Barcellona.

I Citiziens, invece, sono a caccia di una prima punta di livello dopo l'addio di Sergio Aguero e l'assalto andato a vuoto su Harry Kane, rimasto al Tottenham. A suon di milioni, dunque, il club meneghino potrebbe tentennare, sebbene con il rinnovo sarà rimossa la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida solo per l'estero.

La possibile proposta per l'Inter

L'Inter farà di tutto per tenere Lautaro Martinez e lo dimostra il rinnovo di contratto che il "Toro" è pronto a firmare con i nerazzurri. Qualora, però, dovesse arrivare qualche club e mettere sul piatto tanti milioni ogni certezza potrebbe traballare, soprattutto in un periodo storico economico come questo.

In particolar modo il Manchester City sarebbe pronto a un investimento complessivo da oltre 180 milioni di euro netti. Per il cartellino dell'attaccante argentino i Citiziens potrebbero offrire 90 milioni di euro, mentre per il giocatore sarebbe previsto un contratto da oltre 12 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Una proposta che, se confermate, farebbe tentennare chiunque, ma intanto l'Inter si porta avanti ed è pronta a rinnovare il contratto di Lautaro, in attesa di eventuali proposte "fuori mercato".