Allo stadio Meazza di Milano si gioca uno dei match più interessanti in programma per la sesta giornata di Serie A tra Inter e Atalanta. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto al vertice della classifica tra due squadre che hanno caratterizzato il calcio italiano negli ultimi anni. I padroni di casa, infatti, sono i campioni d'Italia in carico, mentre la Dea si è piazzata al terzo posto l'anno scorso e da tre anni è stabilmente in Champions League. Anche quest'anno entrambe puntano ad arrivare almeno tra le prime quattro. La partita si giocherà sabato 25 settembre alle ore 18.

Le ultime su Inter-Atalanta

L'Inter è campione d'Italia in carica e vuole difendere il titolo di cui è detentrice a testa alta. L'obiettivo principale dei nerazzurri è quello di arrivare tra le prime quattro per centrare sempre il piazzamento in Champions League, che garantisce introiti fondamentali per il futuro del club, soprattutto in un'epoca in cui gli introiti da stadio sono incerti a causa della Pandemia. L'inizio di stagione per la squadra di Simone Inzaghi è stato sicuramente buono in campionato, con 13 punti raccolti in cinque partite. Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria di forza per 3-1 in casa della Fiorentina.

L'Atalanta ha lo stesso obiettivo stagionale dei propri avversari.

Anche la Dea, infatti, punta ad arrivare tra le prime quattro in classifica per centrare un piazzamento nella massima competizione europea. Una cosa tutt'altro che scontata visto che solo tre anni fa il club di Percassi ha partecipato per la prima volta nella propria storia alla Champions. Inizio altalenante per la squadra di Gasperini che, però, sembra essere in crescita.

Sono 10 i punti raccolti in cinque partite per i bergamaschi, che si trovano in piena lotta al vertice. Nell'ultimo turno è arrivato il successo contro il Sassuolo in casa per 2-1.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro la Fiorentina, anche in ottica Champions, dato che martedì c'è la sfida contro lo Shakhtar.

In attacco potrebbe tornare Correa dopo la botta al bacino, con Dzeko al suo fianco, mentre Lautaro potrebbe rifiatare. Gli esterni saranno Darmian e Dimarco, mentre in mezzo al campo turno di riposo per Barella, con Vecino al suo posto, al fianco di Brozovic e Calhanoglu.

Anche il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non cambia affidandosi al 3-4-2-1. In avanti spazio a Zapata, sempre in attesa del recupero di Muriel, con Malinovskiy e Pessina a supporto. In mezzo al campo spazio a De Roon e Freuler, con Gosens e Maehle ai loro lati.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Baston; Darmian, Vecino, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Correa (Lautaro Martinez).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Zapata.