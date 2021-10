L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista delle prossime sessioni per cercare di regalare al proprio allenatore, Simone Inzaghi, innesti importanti che possano rendere la rosa ulteriormente competitiva. Uno dei reparti che verrà ritoccato è sicuramente quello avanzato, dove potrebbe andare via Alexis Sanchez (è da capire se ciò avverrà a gennaio o a giugno). Per sostituirlo sono stati fatti tanti nomi ma uno dei giocatori già sondato la scorsa estate è stato quello di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che sta avendo difficoltà a rinnovare il contratto con gli azzurri, attualmente in scadenza a giugno.

Inter su Insigne

Uno dei club che avrebbe mostrato maggiore interesse per Lorenzo Insigne è l'Inter. Il capitano del Napoli è stato uno dei protagonisti della conquista dell'Europeo della Nazionale italiana la scorsa estate e ora si attende un riconoscimento anche dal club partenopeo. Riconoscimento che, però, almeno per il momento tarda ad arrivare. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo sembrano essere ad un punto morto.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ultimo incontro tra l'agente del classe 1991, Vincenzo Pisacane, e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha portato ad una fumata nera, con le parti che continuano ad essere molto distanti e proprio per questo motivo sono ripresi i rumors su un possibile addio di Insigne.

L'Inter ci aveva già provato la scorsa estate, ma la richiesta degli azzurri, da oltre 30 milioni di euro, non ha fatto decollare l'affare. Il giocatore, nonostante la situazione contrattuale, viene schierato sempre da Spalletti, tanto da aver giocato tutte le sette partite di campionato, mettendo anche a segno due reti e collezionando tre assist.

La possibile offerta dell'Inter

L'Inter pare pronta a inserirsi nella trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti, decisamente superiori a quelle del club di De Laurentiis, che avrebbe proposto un prolungamento a circa 4 milioni di euro a stagione.

A svelare i dettagli è stato anche Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, ai microfoni di Televomero: "Per me il capitano sta già da un'altra parte. L'Inter ha proposto al calciatore una cifra pari a sei, sette milioni alla firma. Inoltre Marotta avrebbe offerto 5,6 milioni a stagione per un quinquennale".

Insigne potrebbe non essere l'unico rinforzo per il reparto avanzato del club meneghino, che sta sondando il terreno per un altro giocatore in scadenza di contratto, Andrea Belotti, il cui arrivo potrebbe essere anche anticipato a gennaio.