In queste ore, la Juventus sarà alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri, in questi giorni, ha ritrovato molti dei giocatori che sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In particolare, sono tornati alla Continassa Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Moise Kean, Dejan Kulusevski, Wojciech Szczesny e Aaron Ramsey. La Juventus, però, dovrà attendere ancora qualche giorno per rivedere i sudamericani che arriveranno solo a ridosso della partita contro la Roma.

Mentre le buon notizie arrivano dall'infermeria. Infatti, Alvaro Morata sta meglio e dovrebbe essere a disposizione per la partita di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Ma non è da escludere che che possa essere convocato anche per la gara contro la Roma. Per questa sfida, la Juventus spera di avere a disposizione anche Paulo Dybala. Il numero 10 juventino dovrebbe partite dalla panchina.

Dybala verso il rientro

Paulo Dybala, nelle prossime ore, dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo. Il numero 10 juventino, contro la Roma, dovrebbe essere in panchina. Per questo motivo, per la partita del 17 ottobre, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ancora a Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino agirà alle spalle del giocatore classe 97. Qualche dubbio di formazione, il tecnico della Juventus lo ha anche a centrocampo. Infatti, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Adrien Rabiot che è risultato positivo al Covid. Al suo posto potrebbe giocare Weston McKennie. L'americano ha smaltito il piccolo problema accusato nei giorni scorsim visto che è sceso in campo con la nazionale degli Stati Uniti.

L'altro nodo a centrocampo riguarderà il partner di Manuel Locatelli. Infatti, Rodrigo Bentancur rientrerà nelle prossime ore e probabilmente Allegri gli chiederà un piccolo sforzo. Qualora l'uruguaiano fosse stanco, McKennie verrebbe spostato vicino a Locatelli, Bernardeschi agirebbe al posto di Rabiot e Kean affiancherebbe Chiesa.

Mentre per quanto riguarda Paulo Dybala, il suo rientro di avvicina, ma la Juventus non vorrà correre rischi e probabilmente contro la Roma sarà in panchina. A disposizione di Allegri, inoltre, ci sarà Kaio Jorge che sarà una soluzione da sfruttare a gara in corso.

Morata è quasi pronto

Nel match di qualche settimana fa contro la Sampdoria, la Juventus ha perso sia Paulo Dybala che Alvaro Morata. Il numero 9 juventino ha riportato una lezione muscolare e ha sfruttato la pausa per rimettersi in forma. Il suo rientro si sta avvicinando come, ha rivelato lo stesso attaccante spagnolo su Instagram.