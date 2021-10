L'Inter potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Non verranno fatti investimenti pesanti, alla luce della situazione non florida dal punto di vista economico, ma si cercheranno le occasioni che il mercato offrirà. Il reparto che potrebbe essere modificato è quello dell'attacco, anche in vista del possibile addio di Alexis Sanchez, che ha un ingaggio pesante ed è spesso alle prese con problemi fisici. Al suo posto il club meneghino sarebbe alla ricerca di una prima punta da poter alternare a Edin Dzeko, che non è più giovanissimo.

Il nome nel mirino sarebbe quello di Andrea Belotti, già cercato questa estate e in scadenza di contratto a giugno con il Torino.

Occasione Belotti per l'Inter

L'Inter è alla ricerca di una prima punta in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Edin Dzeko, infatti, è partito benissimo mettendo a segno sei reti nelle prime sette partite di campionato ma non è più giovanissimo, essendo un classe 1986, e per questo motivo è impensabile che possa giocare una partita ogni tre giorni sempre da titolare.

L'obiettivo numero uno della società nerazzurra sarebbe Andrea Belotti. Il club meneghino lo aveva cercato già questa estate, prima di puntare su Joaquin Correa, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Il Gallo, d'altronde, potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, in rotta con l'Inter e ai margini della rosa in questa prima parte della stagione. L'attaccante italiano, invece, non ha praticamente mai giocato fino ad ora a causa di un infortunio ma dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Torino e il patron, Urbano Cairo, ha dichiarato al Festival di Trento che il classe 1993 non sembra intenzionato a rinnovare: "Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare.

Ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla".

La strategia dell'Inter

Andrea Belotti è in scadenza di contratto con il Torino e per questo motivo l'Inter potrebbe decidere di prenderlo a parametro zero al termine di questa stagione. I nerazzurri, però, starebbero pensando di fare un tentativo per anticipare il suo arrivo all'ombra del Duomo, in modo da avere un'alternativa valida e di livello a Edin Dzeko.

Il Toro difficilmente potrà chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro per il suo cartellino. Non è escluso uno scambio con uno tra Matìas Vecino, anche lui in scadenza di contratto, e Roberto Gagliardini, ai margini della rosa nerazzurra in questa prima parte della stagione.