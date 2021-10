La Juventus nel match contro l'Inter ha portato a casa un pareggio e adesso i bianconeri devono pensare già al prossimo match, ovvero quello con il Sassuolo del 27 ottobre. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrà valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori, a cominciare da Federico Bernardeschi che ha riportato un problema alla spalla. Il numero 20 juventino è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Dunque resta da capire se Bernardeschi potrà essere a disposizione per la partita contro il Sassuolo. In ogni caso, nel match infrasettimanale, la Juventus presenterà alcune novità e non è da escludere che in attacco possa esserci Kaio Jorge.

Il brasiliano, dopo la partita contro l'Inter, ha ricevuto gli elogi di Massimiliano Allegri: "È sveglio, a calcio sa giocare e sa dove andare", ha dichiarato il tecnico livornese a Dazn.

Un po' di turnover contro il Sassuolo

La Juventus nel match contro il Sassuolo proporrà qualche novità di formazione. In particolare Massimiliano Allegri dovrà decidere chi far riposare visto che io calendario è molto serrato. In difesa probabilmente si rivedrà de Lig, mentre a centrocampo resta da capire come sta Adrien Rabiot: Il francese si è appena negativizzato dalla Covid-19 e adesso bisogna capire quanti minuti ha nelle gambe. Contro il Sassuolo potrebbe trovare spazio anche Arthur. Il brasiliano potrebbe prendere il posto di Manuel Locatelli.

Anche in attacco potrebbe esserci qualche novità a cominciare da Kaio Jorge. Il brasiliano ha fatto un'ottima impressione a Massimiliano Allegri che ha spiegato che gli darà maggiore spazio: "Ha buone possibilità di trovare spazio, è giovane è incosciente". Dunque, contro il Sassuolo Kaio Jorge potrebbe essere titolare, anche perché Moise Kean ha saltato il match contro l'Inter a causa di un affaticamento muscolare.

La Juventus ha ritrovato Paulo Dybala

Per la gara contro il Sassuolo Massimiliano Allegri avrà a disposizione anche Paulo Dybala. L'argentino contro l'Inter ha siglato il rigore del pareggio e adesso è pronto per tornare in campo dal primo minuto. La Juventus, però, risolverà i dubbi di formazione solo alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

Anche perché il Day After della gara contro l'Inter ha previsto un lavoro in palestra e in piscina per chi è stato titolare a San Siro. Mentre gli altri hanno svolto un allenamento tradizionale. Dunque, solo il 26 ottobre Massimiliano Allegri potrà svolgere una seduta con il gruppo al completo, perciò i dubbi di formazione verranno risolti solo nelle ore che precederanno la partita infrasettimanale contro il Sassuolo.