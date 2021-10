A caccia di giovani talenti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: è questo l'obiettivo dell'Inter che sta osservando le opportunità sul fronte mercato per puntellare la rosa ed essere così protagonisti in Italia ma anche in Europa.

La dirigenza nerazzurra guidata da Marotta e Ausilio starebbe monitorando in maniera costante le prestazioni di Lorenzo Lucca, talento classe 2000 del Pisa, che sta avendo una crescita esponenziale tanto da aver attirato diversi top club italiani, oltre ai nerazzurri infatti il giovane è seguito anche da Milan e Juventus.

Lucca sarebbe un obiettivo dell'Inter

L'Inter avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il giovane centravanti, classe 2000, sembra avere le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo di vice Dzeko, essendo forte fisicamente, grazie al fatto che è alto oltre due metri, ma dotato anche di buona tecnica. L'attaccante ha colpito tutti in questa prima parte della stagione con il Pisa, che lo ha acquistato per 2 milioni di euro dal Palermo, avendo messo a segno ben sei reti in nove partite disputate in Serie B.

Il fisico di Lucca è il punto di forza che salta subito all'occhio e di certo racconta di grandi abilità nel gioco aereo, sia per stacco che per capacità di piazzare il pallone, ma al discorso fisico si accostano qualità anche sorprendenti: un destro secco e potente, opportunismo sotto porta anche nelle occasioni meno nitide e una progressione comunque ammirevole per un giocatore della sua stazza.

Il tutto abbinato a un'abilità migliorata nel lavoro senza palla e in tutte quelle accortezze che gli permettono di avere la meglio sui difensori, non soltanto col fisico. L’inizio di stagione di Lorenzo Lucca ha attirato le attenzioni di tutti, anche del ct della nazionale italiana Roberto Mancini: il tecnico ha deciso di dare un’occhiata da vicino al calciatore ex Palermo, andando sugli spalti del Garibaldi di Pisa per osservarlo nel match contro il Pordenone.

L'attaccante ventunenne potrebbe essere già convocato da Mancini in vista dei prossimi impegni della nazionale maggiore. Il ct, infatti, non è nuovo a queste novità (vedi Zaniolo e Raspadori) e starebbe pensando di chiamare l'attaccante complice anche il rendimento non proprio positivo dei suoi colleghi del reparto offensivo.

La possibile trattativa con il Pisa

Battere la concorrenza per accaparrarsi Lorenzo Lucca non sarà affatto compito facile, ma come tutte le pretendenti l’Inter nelle capaci mani di Marotta saprà farsi trovare pronta nell’impostare la trattativa nel modo giusto ed entro i tempi giusti. Per il calciatore si dice siano necessari almeno 10 milioni di euro, una cifra raggiungibile per buona parte dei top club soprattutto grazie all’incasso derivante da qualche cessione. Molto dipenderà anche da Sanchez, poco impiegato nell’avvio di stagione: la sua partenza a gennaio farebbe rifiatare le casse nerazzurre favorendo così l’acquisto di Lucca.

Inter, si pensa anche a Adeyemi

Oltre a Lucca, i nerazzurri stanno pensando ad alcuni colpi già per il mese di gennaio, nella sessione invernale di Calciomercato.

Tra gli attaccanti che potrebbero cambiare maglia nel mercato invernale, c'è anche Karim Adeyemi, giovane attaccante classe 2002 del Salisburgo. Come riportano le testate tedesche, il classe 2002 è entrato nel mirino dei nerazzurri che dovranno però battere la concorrenza di molti top club europei, come Atletico Madrid ma, soprattutto, il Bayern Monaco, maestro nell'accaparrarsi i giovani di maggior talento del panorama europeo.

Intanto, il ds Marotta monitora le prestazioni del giovane attaccante del Salisburgo, candidato al premio Golden Boy, visto anche le sue quattro reti siglate in questa prima parte di Champions League.