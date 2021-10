La Juventus dopo il pareggio contro l'Inter dovrà cercare di ottenere una vittoria contro il Sassuolo. Lo ha dichiarato nel post partita anche Massimiliano Allegri, che ha sottolineato l'importanza di non perdere punti da Napoli e Milan, prime in classifica a 25 punti a più dieci dai bianconeri. Il tecnico toscano potrebbe effettuare diversi cambi rispetto al pareggio contro l'Inter, anche perché, come recentemente ha sottolineato, vi è l'importanza di far giocare tutta la rosa a disposizione. La partita si gioca questo mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30.

Pare difficile il recupero di Bernardeschi, uscito nel primo tempo per un infortunio alla spalla, Allegri potrebbe schierare al suo posto Adrien Rabiot, che si è negativizzato dopo esser rimasto in quarantena per il coronavirus. In difesa potrebbe toccare a De Ligt al posto di Chiellini, potrebbe giocare titolare anche De Sciglio probabilmente al posto di Alex Sandro. Anche Paulo Dybala dovrebbe essere schierato a inizio partita. L'argentino è entrato nel secondo tempo contro l'Inter dando un ottimo contributo e segnando su rigore il gol del pareggio.

Per quanto riguarda il Sassuolo, in dubbio Chiriches, Djuricic e Boga, nel settore avanzato potrebbe giocare titolare Berardi.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare titolare Dybala

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe affidarsi al 4-4-2, Szczesny titolare in porta, difesa a quattro con Cuadrado terzino destro, Bonucci e De Ligt centrali e De Sciglio terzino sinistro. A centrocampo dovrebbe ritornare titolare sulla fascia destra Federico Chiesa, che contro l'Inter è partito in panchina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Locatelli e Bentancur centrali e Rabiot sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Paulo Dybala dovrebbe giocare a supporto di Alvaro Morata.

Potrebbero raccogliere maggior minutaggio rispetto alle precedenti partite anche Danilo, Arthur Melo e Kaio Jorge.

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dovrebbe far giocare Berardi

Il tecnico del Sassuolo Dionisi dovrebbe schierare il 4-2-3-1, in porta Consigli, terzino destro Muldur, Ayhan dovrebbe sostituire Chiriches, l'altro centrale Ferrari e terzino sinistro Rogerio.

A centrocampo fiducia in Frattesi, autore del suo primo gol in Serie A contro il Venezia e in Lopez.

I trequartisti dovrebbero essere Berardi sulla fascia destra, Raspadori centrale e Traoré sulla sinistra. Gianluca Scamacca dovrebbe giocare titolare nel ruolo di punta.

Le probabili formazioni di Juventus e Sassuolo

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez - Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi.