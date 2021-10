La Juventus si sta preparando in vista della partita contro l'Inter di questa domenica 24 ottobre. Per questa sfida Massimiliano Allegri starebbe pensando di fare qualche cambio di formazione, rispetto a quanto visto in Champions. La prima novità riguarderà il modulo, visto che la Juventus si schiererà con un 3-5-2.

Nella difesa a tre dovrebbe esserci la conferma di Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino pare in vantaggio su Giorgio Chiellini per giocare con Leonardo Bonucci e Danilo. Anche in attacco c'è un piccolo dubbio e riguarda Federico Chiesa.

Il numero 22 juventino ha giocato tanto e nelle ultime partite è apparso un po' stanco. Qualora Massimiliano Allegri dovesse decidere di far riposare Chiesa avrebbe a disposizione diverse soluzioni.

La Juventus ha qualche dubbio di formazione

Massimiliano Allegri, nelle ultime ore, ha provato alcune soluzioni in vista della gara contro l'Inter. Il tecnico livornese sta pensando di apportare qualche novità, anche perché poi la Juventus mercoledì 27 ottobre sarà nuovamente in campo per sfida il Sassuolo. Perciò Allegri dovrà essere abile a dosare le forze dei suoi ragazzi, per questo motivo ci sono ancora alcuni dubbi.

L'allenatore della Juventus, in conferenza stampa, ha sottolineato che i suoi difensori stanno bene e che deciderà chi schierare solo nelle ore che precederanno la partita.

Al momento, però, si va verso il terzetto formato da Danilo, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. Mentre Giorgio Chiellini dovrebbe partire dalla panchina. Inoltre, Allegri ha speigato che De Ligt deve adattarsi a giocare mezzo destro e questo gli consentirà di utilizzarlo insieme al capitano della Juventus e al difensore viterbese.

Finché i meccanismi non saranno rodati De Ligt e Chiellini si alterneranno.

A centrocampo, invece, non sembrano esserci particolari dubbi, intanto Adrien Rabiot è guarito dal Covid- 19 ma non è stato convocato da Massimiliano Allegri. Probabilmente il francese ritornerà contro il Sassuolo. Nel match contro l'Inter non ci sarà nemmeno Moise Kean, fermo a causa di un affaticamento muscolare.

A centrocampo ci saranno i titolarissimi

La Juventus, in mediana, nel match contro l'Inter, si affiderà ai suoi titolarissimi. Infatti, sulla destra ci sarà Cuadrado, in mezzo toccherà a Bentancur, Locatelli e Bernardeschi, mentre a sinistra ci sarà Alex Sandro. In attacco, al momento, si va verso la coppia formata da Morata e Chiesa. Ma non è da escludere un turno di riposo per il numero 22, a quel punto non sarebbe da scartare l'ipotesi di vedere Paulo Dybala. Un'altra opzione offensiva potrebbe essere Dejan Kulusevski.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Chiesa, Morata.