La Juventus negli ultimi anni ha dimostrato di investire molto su giovani calciatori. Da due stagioni a questa parte alla società bianconera sono arrivati infatti alcuni dei migliori giocatori del calcio internazionale under 25: basti pensare a De Ligt, Kulusevski, Arthur Melo, McKennie, Locatelli, Kean, Kaio Jorge e Chiesa. Una strategia di mercato utilizzata anche per il settore giovanile, con tanti investimenti in giovani di qualità. La società bianconera sta cercando di valorizzare anche allenatori e dirigenti, facendoli crescere alla Continassa.

Basti pensare a Zauli, ex allenatore della Primavera e dall'estate 2020 tecnico dell'under 23 bianconera.

Un altro esempio è Federico Cherubini che ha iniziato la gavetta nell'under 23 e valutando anche i giovani migliori del calcio europeo. A tal riguardo ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato risalente al 2013. In quell'anno l'attuale direttore sportivo della Juventus avrebbe infatti individuato due giovani e li segnalò all'allora amministratore delegato Giuseppe Marotta. Si tratta del centrocampista Kevin De Bruyne e della punta Mohamed Salah, attualmente due dei migliori giocatori del calcio europeo. In quel periodo però la società bianconera preferiva infatti investimenti su giocatori con esperienza internazionale.

Il direttore sportivo della Juventus Cherubini nel 2013 avrebbe suggerito acquisto di De Bruyne e Salah

Alcuni giornali sportivi hanno svelato un presunto retroscena di mercato riguardante la Juventus e risalente al 2013. Federico Cherubini, allora dirigente nel settore giovanile, avrebbe segnalato a Giuseppe Marotta l'acquisto di De Bruyne (prima del suo trasferimento al Werder Brema) e quello di Mohamed Salah, punta del Basilea.

Alla fine però la Juventus decise di evitare investimenti su giovani, preferendo acquistare giocatori di esperienza internazionale. Basti pensare a Carlos Tevez, arrivato dal Manchester City.

L'evoluzione di De Bruyne e Salah successivamente è stata molto importante.

La successiva evoluzione di De Bruyne e di Salah

Il belga De Bruyne dopo l'esperienza professionale al Werder Brema, si trasferì al Chelsea senza incidere particolarmente.

Approdò poi al Wolsfsburg prima del trasferimento al Manchester City dove è diventato un punto di riferimento della squadra inglese.

Per quanto riguarda Salah, anche lui come De Bruyne venne acquistato dal Chelsea. Successivamente si trasferì alla Fiorentina e poi alla Roma, prima che il Liverpool ci investisse in maniera decisa. Nella società inglese è diventato uno dei migliori giocatori, vincendo campionato, Champions League, Mondiale per Club e con la possibilità concreta di ripetersi anche in questa stagione, considerando il grande inizio dei Reds.