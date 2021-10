La Juventus nei prossimi mesi potrebbe ''regalarsi'' gli acquisti necessari per fare il definitivo salto di qualità. Nelle ultime due stagioni la società bianconera ha ringiovanito molto la rosa, valorizzando anche tanti giovani fra Primavera e Under 23. Alcuni di questi sono andati in prestito nel recente Calciomercato estivo e potrebbero ritornare utili già dalla prossima stagione. Fra questi spiccano Dragusin, Fagioli e Ranocchia. La società bianconera però valuta anche rinforzi d'esperienza, soprattutto se possono arrivare ad un prezzo vantaggioso.

Fra i giocatori che più interessano alla società bianconera ci sarebbe anche Mohamed Salah, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi. L'egiziano è risultato decisivo non solo in campionato ma anche in Champions League. Di certo la sua valutazione è notevole, ma durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe diminuire, in quanto sarà ad un anno dalla scadenza di contratto con la società inglese.

La Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Salah

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche la Juventus fra le società che starebbero valutando l'acquisto della punta Mohamed Salah. Il giocatore egiziano andrà in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Si parla di una richiesta d'ingaggio importante da parte della punta, probabilmente all'ultimo contratto della sua carriera professionale da calciatore. Nel 2022 infatti compirà 30 anni. Su Salah ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra queste anche Juventus e Paris Saint-Germain. Di certo però la valutazione di mercato del suo cartellino oltre all'ingaggio pesante rendono il suo trasferimento alla società bianconera difficile da realizzare.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi non trovano particolari conferme fra quelli italiani. Difficile pensare infatti che la Juventus possa provare ad acquistare Mohamed Salah, non solo per motivi economici ma anche anagrafici. La punta egiziana infatti compirà 30 anni nel 2022 e sarebbe un giocatore non vendibile in futuro. Per questo la società bianconera potrebbe acquistare come rinforzo per il settore avanzato una punta giovane.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023, e Lorenzo Lucca, protagonista in questo inizio di stagione con il Pisa e con la nazionale Under 21 italiana. Il primo costa circa 75 milioni di euro, il secondo invece circa 10 milioni di euro.