La Juventus potrebbe essere una delle società più attive del mercato di gennaio. La società bianconera starebbe lavorando a diverse trattative, in particolar modo in tema cessioni. Si parla infatti di un interesse concreto del Newcastle per due centrocampisti bianconeri. Si tratta di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametro zero nell'estate 2019 ma che non hanno inciso come ci si aspettava. Soprattutto il gallese è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare diverse partite. Oltre a loro potrebbe partire in prestito Kaio Jorge, il brasiliano potrebbe trasferirsi in una società di Serie A per raccogliere maggior minutaggio.

Non sono da scartare però altre cessioni, alcune di queste pesanti. Il centrocampista Weston McKennie sarebbe seguito dal West Ham mentre per de Ligt potrebbe esserci un'offerta del Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, la società bianconera potrebbe lasciar partire anche il centrocampista Federico Chiesa. Il nazionale italiano, dopo il grande Europeo, si sta confermando anche in questo inizio di stagione e ha attirato l'interesse di diverse società europee. Fra queste il Liverpool, che potrebbe offrire una contropartita tecnica per il centrocampista: Mohamed Salah.

Possibile scambio di mercato Federico Chiesa - Mohamed Salah

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool potrebbe presentare un'offerta per Federico Chiesa.

Il centrocampista piace molto a Klopp, difficile però pensare che la società inglese possa offrire circa 120 milioni di euro per il cartellino del nazionale italiano. Per questo starebbe pensando di inserire nella trattativa di mercato Mohamed Salah, in uno scambio che si definirebbe alla pari. La punta egiziana in questo inizio stagione si sta confermando nel campionato inglese e in Champions League.

Andrà in scadenza di contratto però a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Uno scambio di mercato comporterebbe per entrambe le società un'importante plusvalenza finanziaria.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti lo scambio di mercato fra Federico Chiesa e Mohamed Salah non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani.

Sembra difficile pensare che la Juventus lasci partire il suo centrocampista, considerato il presente e il futuro della società bianconera. Inoltre la punta egiziana vorrebbe un ingaggio importante, probabilmente superiore ai 10 milioni di euro a stagione. La Juventus dopo l'addio di Cristiano Ronaldo ha deciso di contenere i costi di ingaggio, soprattutto se si tratta di un giocatore che la prossima stagione compirà 30 anni. La Juventus sta dimostrando di voler investire soprattutto sui giovani.