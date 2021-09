La vittoria contro il Chelsea rilancia le ambizioni della Juventus, dando molta autostima ai bianconeri. L'1 a 0 ai campioni d'Europa in Champions League dimostra la qualità dei giocatori a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, che ha preparato molto bene dal punto di vista tattico il match. Difesa organizzata, equilibrio e ripartenza sono stati decisivi per la vittoria, ma sarà importante confermarsi anche in campionato. Sabato 2 ottobre è previsto il derby contro il Torino, in un match molto importante per la Juventus. I bianconeri dovranno cercare di vincere per evitare di perdere troppi punti dal primo posto del Napoli.

Non ci saranno Alvaro Morata e Paulo Dybala, assenti anche contro il Chelsea per gli infortuni rimediati nel match contro lo Sampdoria. Si parla molto in questi giorni dell'argentino e della trattativa sul suo rinnovo di contratto con la Juventus. Le parti hanno deciso di posticipare di qualche giorno l'incontro per permettere ai bianconeri di preparare nella maniera ideale i match prima della pausa per le nazionali. A confermarlo anche il direttore sportivo Federico Cherubini, presente a Coverciano per ritirare un premio.

'Ottimismo e serenità per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala'

"Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo Dybala abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo".

Queste le dichiarazioni di Federico Cherubini in riferimento al prolungamento di contratto della punta argentina. L'ottimismo e la serenità del direttore sportivo della Juventus lasciano intendere che le parti possano trovare un'intesa, considerando anche la volontà comune di proseguire insieme. Probabilmente dopo il match contro il Torino previsto sabato 2 ottobre potrebbe esserci l'incontro decisivo fra l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun e la società bianconera.

Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala

L'intesa fra le parti sembra essere stata raggiunta almeno sull'ingaggio base. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti l'argentino dovrebbe andare a guadagnare 8 milioni di euro a stagione. Si discute però sui bonus in aggiunta all'ingaggio base, non tanto sulla somma totale quanto sulla modalità di attivazione.

Il bonus dovrebbe arrivare a circa 2 milioni di euro. Paulo Dybala vorrebbe raggiungerlo con gol e assist, la Juventus al raggiungimento delle vittorie di competizioni importanti.

Intanto il giocatore sta recuperando dall'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria. Dovrebbe ritornare disponibile durante la pausa per le nazionali. Allegri potrebbe schierarlo contro la Roma il 17 ottobre o eventualmente contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League il 20 ottobre.