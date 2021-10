Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La società bianconera ha infatti in programma di ringiovanire in modo consistente l'attuale rosa, cercando di mettere a segno alcuni colpi per rinforzare tutti i reparti. Uno dei primi reparti che dovrebbe essere rinforzato è il centrocampo, reparto che ha mostrato notevoli difficoltà in questi ultimi anni. Uno dei giocatori che potrebbe arrivare a Torino è Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 che milita nelle fila del Manchester United e della nazionale olandese.

Mercato Juventus, bianconeri su Donny Van de Beek del Manchester United

Il centrocampista del Manchester United è stato uno dei protagonisti della grande Champions League 2019 dell'Ajax, quando, insieme a de Ligt e d Jong, ha trascinato il club di Amsterdam fino alla semifinale, poi persa contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Su Van de Beek sarebbe molto forte anche l'interesse di Inter, Milan e soprattutto Real Madrid, destinazione che il giocatore sembrerebbe gradire non poco. A convincere Van de Beek a trasferirsi a Torino, però, potrebbe essere il suo compagno di nazionale de Ligt. In ogni caso, la Juventus sta seguendo anche un altro centrocampista olandese di grandissima qualità.

Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, giocatore di appena diciannove anni che milita nelle fila dell'Ajax. Gli esperti lo considerano già uno dei migliori calciatori in Europa nel suo ruolo. Il suo agente è Mino Raiola, procuratore che ha da sempre un ottimo rapporto con la società bianconera. Si attendono dunque aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe essere il prossimo colpo per l'attacco

Per rinforzare il reparto offensivo, invece, la Juventus continua a seguire con estrema attenzione Dusan Vlahovic, attaccante di appena ventuno anni che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il centravanti di origine balcanica avrebbe deciso di rimanere a Firenze fino al termine della stagione, senza rinnovare il suo contratto che lo lega al club viola.

La Juventus vorrebbe acquistarlo a parametro zero a giugno, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza di alcuni top club europei interessati al giocatore serbo. Il Manchester City ed il Borussia Dortmund, infatti, sarebbero disposti a sborsare i sessanta milioni di euro chiesti da Rocco Commisso già nella prossima sessione di Calciomercato invernale. In questo caso, la società bianconera sarebbe beffata. Se la Juve, invece, dovesse riuscire ad acquistare sia Vlahovic che Van de Beek, la formazione per la prossima stagione potrebbe essere questa: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Van de Beek, Bentancur, Chiesa, Dybala Vlahovic.