La Juventus è attesa dall'importante match di campionato contro il Torino. I bianconeri cercheranno di confermarsi dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria in campionato e Chelsea in Champions League. La distanza dal Napoli primo è di dieci punti, per questo sarà importante per i giocatori del tecnico Allegri cercare di vincere per continuare ad alimentare speranze di vincere il campionato. Dopo il match contro il Torino ci sarà la pausa per le nazionali, giorni importanti che potrebbero essere utilizzati dalla società bianconera per definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza.

Si lavora soprattutto sul prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Di recente, il direttore sportivo Federico Cherubini si è detto sereno e ottimista per il rinnovo contrattuale della punta argentina. Attualmente, però, sembra esserci distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Se non dovesse arrivare l'intesa, Dybala potrebbe lasciare Torino già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Secondo i giornali sportivi spagnoli, ci sarebbe il Chelsea pronto ad acquistare il giocatore.

Il Chelsea potrebbe acquistare Dybala a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea potrebbe acquistare Paulo Dybala a gennaio. L'argentino potrebbe lasciare la Juventus qualora non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto con la società bianconera.

Gli inglesi sarebbero pronti ad investire circa 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta di rinnovo contrattuale e richieste del giocatore. Ci sarebbe intesa sull'ingaggio base da 8 milioni di euro a stagione, non sui bonus. La Juventus sarebbe pronta a garantirgli circa 2 milioni di euro solo al raggiungimento di vittorie in competizioni importanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore vorrebbe i bonus in base ai gol e agli assist che farà nelle prossime stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto lavora anche per rinforzare la rosa a gennaio. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe infatti un centrocampista di qualità, bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco. Piace Axel Witsel del Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a fine a stagione.

Altro rinforzo potrebbe riguardare il settore avanzato. Si parla infatti del possibile arrivo di Alexandre Lacazette, attualmente riserva all'Arsenal e anche lui, come Witsel, in scadenza di contratto a fine stagione. La punta francese potrebbe rescindere il suo contratto con la società inglese già a gennaio.