La Juventus contro il Chelsea ha disputato probabilmente la sua miglior partita di questo inizio stagione. Organizzazione difensiva, umiltà e qualità offensiva hanno permesso ai bianconeri di vincere 1 a 0 contro i Campioni d'Europa. Protagonista del match Federico Chiesa, schierato come punta e supportato da Federico Bernardeschi. Le assenze di Morata e Dybala hanno portato Massimiliano Allegri ad affidarsi ad un settore avanzato inaspettato, soprattutto perché gran parte degli addetti ai lavori si aspettava Moise Kean come punta titolare. Il nazionale italiano è entrato nel secondo tempo, come Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese, in questo inizio di stagione, non sta incidendo come ci si aspettava, confermando le difficoltà della scorsa stagione. I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per la sua permanenza nella Juventus, anche perché dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni di mercato su una possibile offerta del Tottenham per il centrocampista svedese. Il direttore generale della società inglese Paratici sarebbe pronto ad acquistare il 21enne. Fu proprio il dirigente emiliano a portarlo alla Juventus nel 2020, acquistandolo dall'Atalanta per circa 43 milioni di euro.

Il centrocampista Damsgaard possibile acquisto della Juve

Il Tottenham potrebbe decidere di acquistare Dejan Kulusevski la prossima stagione.

Si parla di un suo possibile trasferimento alla società inglese per circa 40 milioni di euro. Somma che la Juventus potrebbe utilizzare per acquistare Mikkel Damsgaard, centrocampista danese della Sampdoria che in questo inizio di stagione sta rendendo al di sotto delle spettative. Il 21enne sarebbe considerato un acquisto ideale perché può essere schierato sulle fasce garantendo qualità ed assist ai suoi compagni.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, ma il suo prezzo di mercato potrebbe incrementarsi qualora Damsgaard dovesse migliorare le sue prestazioni in questa stagione. Dopo aver disputato un grande stagione 2020-2021, il centrocampista cercherà di confermarsi anche nell'attuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro per costruire una rosa giovane e di qualità per la prossima stagione.

Non è un caso che si parli di un interesse concreto per il centrocampista Mikkel Damsgaard della Sampdoria e per Lorenzo Lucca del Pisa. Altri giocatori giovani che piacciono sono sicuramente Aurelien Tchouameni del Monaco e Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si parla molto del possibile approdo nella società bianonera di Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 e la sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro.