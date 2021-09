La Juventus dopo un inizio di stagione difficile ha ottenuto due vittorie importanti in campionato contro lo Spezia e la Sampdoria, entrambe per 3 a 2. Un risultato che testimonia le difficoltà dei bianconeri, che continuano a prendere troppi gol ed a commettere diversi errori individuali. In questo inizio di stagione i principali problemi hanno riguardato il centrocampo. Sembra infatti mancare un centrocampista bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Non è un caso che durante il recente Calciomercato estivo si sia parlato del possibile arrivo di Miralem Pjanic e di quello di Axel Witsel.

A proposito del belga, la Juventus starebbe continuando a valutare il suo acquisto per il calciomercato invernale. A confermarlo il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini che ha sottolineato come il giocatore del Borussia Dortmund sia molto gradito al tecnico Massimiliano Allegri. Il suo arrivo potrebbe essere agevolato dal fatto che va in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2022. Potrebbe quindi trasferirsi alla Juventus a prezzo vantaggioso.

Il centrocampista Witsel potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

"La Juventus continua la ricerca ad eventuali occasioni per il centrocampo. Oltre a Tchouameni e Tielemans, c’è anche un altro nome che va tenuto d’occhio. Si tratta di Axel Witsel del Borussia Dortmund, che a giugno andrà in scadenza di contratto", queste le dichiarazioni di Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com.

Secondo il giornalista sportivo il centrocampista belga potrebbe essere l'acquisto ideale per la Juventus a gennaio considerando il suo contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Ha poi aggiunto: "Un giocatore che è sempre piaciuto e che magari potrebbe essere acquistato durante il calciomercato invernale".

Ceccarini ha voluto parlare anche della situazione contrattuale di Paulo Dybala, sottolineando come le parole di Nedved nel post Spezia-Juventus lasciano intendere un'intesa fra le parti. Il giornalista sportivo ha sottolineato: "L'obiettivo è quello di trovare un'intesa sul prolungamento di contratto per almeno altri tre anni, fino a giugno 2025".

Le altre notizie di mercato

Il giornalista sportivo Ceccarini ha parlato anche di altre trattative di mercato, in particolar modo del Milan. Il centrocampista Frank Kessié potrebbe non prolungare il suo contratto con la società rossonera, per questo si valutano altri giocatori. Piace William Carvalho del Betis Siviglia ma anche Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto con la società bavarese a giugno 2022. Potrebbero avere molto mercato la prossima stagione anche il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard e la punta del Pisa Lorenzo Lucca protagonista di un grande inizio di stagione con la società toscana.