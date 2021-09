La Juventus nelle prossime partite prima della pausa per le nazionali non avrà a disposizione Paulo Dybala e Alvaro Morata. I due giocatori si sono infortunati nel match contro la Sampdoria. L'argentino dovrebbe essere a disposizione se non con la Roma nella sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo prevista mercoledì 20 ottobre. Per lo spagnolo invece si dovrà attendere probabilmente fine ottobre. Contro il Chelsea e il Torino Allegri potrà schierare nel settore avanzato solamente Moise Kean e Dejan Kulusevski, a meno che decida di utilizzare come punta Chiesa.

Il tecnico toscano nel post partita di Juventus-Sampdoria ha sottolineato che gli infortuni capitano in una stagione, soprattutto quando si gioca tanto. Per questo se la Juventus dovesse qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League (o eventualmente ai sedicesimi di Europa League) potrebbe decidere di acquistare una punta. In questi giorni si parla di un interesse concreto per Alexandre Lacazette dell'Arsenal o per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Altro nome che potrebbe rinforzare il settore avanzato bianconero è quello di Edinson Cavani, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United è diventato una riserva.

Cavani possibile acquisto per la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Edinson Cavani durante il Calciomercato invernale.

La punta uruguaiana infatti rischia di giocare poco in questa stagione considerando l'arrivo al Manchester United di Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. L'uruguaiano va in scadenza di contratto a giugno 2022 ma starebbe valutando l'addio alla società inglese già a gennaio. La Juventus potrebbe essere una possibilità concreta anche se l'uruguaiano guadagna circa 15 milioni di euro netti a stagione.

Potrebbe però decidere di spalmare tale ingaggio in una stagione e mezza. Inoltre la società bianconera usufruirebbe del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato del possibile arrivo di una punta per la Juventus durante il calciomercato invernale.

La società bianconera starebbe valutando l'acquisto anche di un centrocampista, soprattutto se dovesse partire Aaron Ramsey. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il gallese potrebbe rescindere il contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2023. Guadagna infatti circa 7 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio pesante anche in considerazione del fatto che non è considerato un titolare. Se dovesse partire potrebbe arrivare Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Proprio per questo sarebbe un acquisto a prezzo vantaggioso.