La Juventus utilizzerà la pausa per le nazionali per recuperare la forma di chi ha giocato meno in questo inizio di stagione. I brasiliani Arthur Melo e Kaio Jorge sono già stati convocati da Allegri per il match contro il Torino. La punta è stata anche schierata negli ultimi minuti del match ed è stata elogiata nel post partita dal tecnico toscano per il modo in cui è entrata in campo. Si cercherà di recuperare anche Alvaro Morata e Paulo Dybala, infortunatisi nel match di campionato contro la Sampdoria. Lo spagnolo dovrebbe rientrare a fine ottobre, menttre l'argentino potrebbe essere disponibile già per il match contro la Roma domenica 17 ottobre o eventualmente per quello contro lo Zenit San Pietroburgo il 20 ottobre.

La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe provare a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto di Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2022. La trattativa prosegue da diversi mesi, l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun è ancora a Torino e a breve potrebbe incontrare la società bianconera. Attualmente, però, ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore.

Possibile distanza fra offerta d'ingaggio della Juventus e richieste di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nei prossimi giorni la Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, per cercare di trovare un'intesa sul prolungamento contrattuale dell'argentino. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, ma ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore.

Da una parte, la Juventus avrebbe offerto 10 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus, dall'altra l'argentino chiederebbe lo stesso ingaggio di Matthijs De Ligt, che guadagna circa 12 milioni di euro l'anno. La società bianconera, però, non vorrebbe soddisfare le richieste del giocatore, considerando la situazione economica difficile che sta riguardando tutto il calcio, soprattutto quello italiano.

Novità potrebbero arrivare entro la prossima pausa per le nazionali, prevista a novembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche sul mercato per la prossima stagione. Si cercherà di alleggerire la rosa e, allo stesso tempo, di rinforzare quei settori che necessitano di innesti di qualità. In particolar modo il centrocampo, che ha bisogno di un mediano bravo nell'impostazione di gioco, e il settore avanzato, che invece potrebbe essere integrato con una punta importante dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Per la mediana, piace Aurelien Tchouameni del Monaco, per il settore avanzato invece i preferiti sembrano essere la punta del Pisa, Lorenzo Lucca, e quella della Fiorentina, Dusan Vlahovic.