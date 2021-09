La Juventus è attesa da un fine settembre ed un inizio ottobre molto impegnativo. Le prossime tre partite contro Sampdoria, Chelsea e Torino ci diranno molto delle ambizioni dei bianconeri in campionato ed in Champions League. Il tecnico Allegri dovrà cercare di migliorare il gioco della squadra bianconera anche se dal punto di vista del carattere c'è stata una crescita evidente nel match vittorioso contro lo Spezia. Non ha inciso come ci si aspettava Paulo Dybala, l'argentino è oramai considerato un leader dalla Juventus. Lo ha confermato anche il vice presidente Pavel Nedved nel prepartita di Spezia-Juventus.

Lo stesso dirigente bianconero ha sottolineato che la trattativa per il prolungamento di contratto di Dybala prosegue ma manca qualcosina. Parole che testimoniano che l'intesa non è ancora stata raggiunta. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo di contratto l'argentino lascerà la Juventus a parametro zero a giugno 2022. Secondo la stampa spagnola la società bianconera potrebbe sostituirlo con il centrocampista del Real Madrid Asensio.

Se parte Dybala potrebbe arrivare Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Asensio del Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe arrivare soprattutto se Dybala dovesse lasciare la società bianconera.

Non considerato un titolare da Carlo Ancelotti, il classe 1996 è un giocatore particolarmente gradito dal tecnico Massimiliano Allegri per le sue capacità tecniche ma anche per la sua qualità dal punto di vista realizzativo. Il prossimo Calciomercato estivo sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Real Madrid.

La sua valutazione di mercato attuale è di circa 35 milioni di euro ma potrebbe diminuire nei prossimi mesi. La società spagnola potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. L'eventuale arrivo del centrocampista secondo la stampa spagnola dipenderà dalla permanenza o meno di Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo. Si valuta infatti un acquisto davanti alla difesa che possa migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte.

Soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni, su tutte quelle di Ramsey e McKennie. Il centrocampista americano potrebbe essere ceduto in Inghilterra. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. La Juventus lavora anche in previsione prossimo calciomercato estivo. Potrebbe infatti arrivare una punta di qualità. Piace il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.