La Juventus avrebbe provato ad acquistare Donnarumma alla fine della scorsa stagione. A rivelarlo Sky Sport. L'emittente televisiva ha svelato un presunto clamoroso retroscena di mercato in merito al mancato arrivo del portiere della nazionale italiana alla società bianconera. L'ex direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe voluto portare a Torino Gianluigi Donnarumma. C'era però l'esigenza della Juventus di cedere Szczesny che pesava e pesa a bilancio circa 7 milioni di euro a stagione. Per questo il dirigente bianconero avrebbe offerto alla società rossonera il cartellino del nazionale della Polonia in cambio del nazionale italiano.

Il Milan avrebbe rifiutato la proposta della Juventus perché aveva già l'intesa con quello che sarebbe poi diventato il nuovo portiere, ovvero Mike Maignan. Come è noto, infatti, l'ex Lille è arrivato al Milan per circa 13 milioni di euro. Considerando l'inizio di stagione del francese, la scelta della società rossonera di affidarsi a Maignan è stata quella giusta. Anche perché il nazionale francese guadagna la metà di Szczesny.

Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe provato ad acquistare Donnarumma dal Milan offrendo in cambio Szczesny. Uno scambio di mercato che non si sarebbe concretizzato in quanto la società rossonera aveva già trovato l'intesa con il Lille per l'acquisto di Mike Maignan.

Come è noto alla fine, il nazionale italiano decise di accettare l'offerta del Paris Saint Germain da circa 12 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Attualmente Donnarumma non è considerato un titolare da Pochettino, che in diverse partite gli ha preferito Keylor Navas. L'italiano però ha giocato il match di Champions League contro il Manchester City (vittoria dei francesi per 2-0) e quello recente di campionato contro il Rennes, con il Paris Saint Germain sconfitto per 2 a 0.

Il mercato della Juventus

Dopo un inizio difficile e condizionato da alcuni errori importanti (due contro l'Udinese ed uno contro il Napoli), Szczesny sembra aver ritrovato la forma ottimale. Nonostante questo la sua permanenza alla Juventus la prossima stagione non sembra scontata. Se dovesse arrivare infatti un'offerta importante da circa 30 milioni di euro, il nazionale della Polonia potrebbe ripartire.

Difficile l'acquisto di Donnarumma, considerando ingaggio e valutazione del cartellino. Potrebbe invece arrivare Leno dell'Arsenal, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Attualmente infatti il tedesco non è un titolare e potrebbe lasciare l'Inghilterra a prezzo vantaggioso il prossimo Calciomercato estivo.