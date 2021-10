La Juventus sfrutterà la pausa per le nazionali per recuperare quei giocatori che negli ultimi giorni hanno avuto problemi fisici. Su tutti Paulo Dybala e Alvaro Morata, usciti per infortunio nel match di campionato contro la Sampdoria. L'argentino potrebbe essere già disponibile domenica 17 ottobre contro la Roma, per lo spagnolo si dovrà attendere probabilmente fine ottobre. Il tecnico Massimiliano Allegri in una recente intervista ha dichiarato che saranno organizzate due amichevoli durante la pausa per le nazionali per recuperare la condizione fisica di chi ha giocato meno e di chi è rientrato di recente ad allenarsi, come Arthur Melo e Kaio Jorge.

Tanti giocatori però mancheranno perché impegnati con le rispettive nazionali. Fra questi Federico Bernardeschi, convocato dal commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini per la Nations League. In questo inizio stagione il centrocampista sta giocando molto, anche in considerazione degli infortuni che stanno riguardando le punte della Juve. Allegri lo sta schierando nel settore avanzato. Contro il Chelsea è stato il protagonista dell'assist per il gol di Chiesa. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2022 e secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter sarebbe interessata al suo acquisto.

L'amministratore delegato dell'Inter Marotta potrebbe ingaggiare Bernardeschi

Secondo i giornali sportivi spagnoli l'Inter starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero per la prossima stagione del centrocampista Federico Bernardeschi.

Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera e attualmente le parti non si sono incontrate per discutere di un eventuale prolungamento contrattuale. Bernardeschi guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, ingaggio che vorrebbe mantenere eventualmente anche nelle prossime stagioni.

Probabilmente la Juventus vorrà attendere i primi mesi del 2022 per valutare l'eventuale permanenza del giocatore a Torino. C'è però il rischio che il giocatore possa firmare già a gennaio un'intesa contrattuale con un'altra società a partire da luglio 2022. L'amministratore delegato dell'Inter Marotta potrebbe provare ad ingaggiarlo, anche in considerazione del fatto che la prima scelta della società nerazzurra, ovvero Lorenzo Insigne (anche lui in scadenza di contratto la prossima stagione come Bernardeschi) sarebbe vicina al prolungamento di contratto con il Napoli.

I giocatori in scadenza

La Juventus oltre a Bernardeschi ha altri giocatori in scadenza di contratto nel 2022. Fra questi spiccano Mattia Perin, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Paulo Dybala. Di questi i più vicini al prolungamento di contratto con la società bianconera sono il colombiano e l'argentino. Il primo avrebbe già un'intesa sul prolungamento contrattuale per il 2023 con opzione per il 2024, prosegue invece la trattativa per la punta. La volontà della parti però sembra essere quella di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.