La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La sconfitta contro il Verona certifica i problemi bianconeri nel gioco e nella fase realizzativa. Sono solo 14 i gol realizzati in 11 partite di campionato, un andamento da squadra di metà classifica.

Per questo si parla del possibile arrivo di un centrocampista di esperienza e di una punta di qualità. Per la mediana potrebbe arrivare a prezzo contenuto Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Per il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, per il quale la Juventus potrebbe offrire circa 50 milioni di euro pagabili in più stagioni più il cartellino di un giocatore dell'under 23 bianconera.

Sarà però importante anche alleggerire la rosa, non solo per diminuire il monte ingaggi, ma anche per agevolare eventuali acquisti e non avere problemi di abbondanza nello spogliatoio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i principali indiziati a lasciare la società bianconera già a gennaio sarebbero i centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Le possibili cessioni della Juventus a gennaio: potrebbe partire anche Kulusevski

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, non convocato per la trasferta di Verona: il centrocampista gallese ha avuto un problema muscolare, infortuni che hanno caratterizzato la sua esperienza professionale in bianconero dal suo arrivo nell'estate 2019.

È difficile però trovare acquirenti per il giocatore, considerando il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. La Juventus sarebbe disposta anche a concedergli la rescissione contrattuale, ma senza pagamenti di eventuali indennizzi.

Per quanto riguarda invece Weston McKennie, l'americano è uno dei giocatori che ha più mercato.

Nelle ultime due partite però ha dimostrato di essere molto importante per i bianconeri, segnando due gol a Sassuolo e Verona.

Avrebbe maggiori possibilità di partire Dejan Kulusevski, il centrocampista svedese non ha inciso come ci aspettava nella sua esperienza professionale in bianconero. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, somma che alcune società inglesi non avrebbero problemi a spendere.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti anche a fine stagione. Si vocifera ad esempio della possibile partenza estiva di Matthijs De Ligt: ci sarebbe un interesse del Chelsea per il difensore olandese. La società inglese non avrebbe problemi a investire circa 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore.