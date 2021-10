La Juventus sarà impegnata questa sera contro lo Zenit San Pietroburgo, nella gara valevole per il terzo turno dei gironi della Champions League 2021/2022. Il match è in programma nella splendido stadio russo alle ore 21.00. Intanto, il Calciomercato non si ferma mai. Le ultime notizie, infatti, riguardano uno dei giocatori più forti del mondo, ovvero Robert Lewandowski, uno dei candidati alla conquista del Pallone d'Oro in questa stagione. Il talentuosissimo centravanti polacco, infatti, ha una media gol assolutamente spaventosa e potrebbe piazzarsi davanti al favorito Lionel Messi.

Dalla Germania, comunque, arrivano notizie di mercato che allontanerebbero Robert Lewandowski dal Bayern Monaco.

Mercato Juventus, bianconeri potenzialmente interessati a Lewandowski

Stando a quanto riporta il noto quotidiano tedesco Sport Bild, che si occupa principalmente del Bayern Monaco, il fortissimo attaccante polacco avrebbe espresso il desiderio di essere ceduto. Robert Lewandowski, stando al giornale tedesco, vorrebbe aprire una nuova tappa della sua carriera, dopo avere segnato una marea di reti con la maglia del Bayern Monaco (conquistando anche numerosi titoli). L'agente del bomber polacco, Pini Zahavi, avrebbe aperto all'interesse del Manchester City. Occorre infatti sottolineare che il tecnico del club inglese è Pep Guardiola, con il quale Lewandowski ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Il tecnico spagnolo considera il centravanti polacco un suo grande pupillo e sarebbe ben felice di accoglierlo in Gran Bretagna. Non si esclude, comunque, che la Juventus possa fare un tentativo per il fortissimo bomber del Bayern Monaco. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, il club bianconero potrebbe tentare ancora una volta di mettere sotto contratto un big di livello assoluto, sorprendendo il suoi tifosi.

In ogni caso, sull'attaccante polacco ci sono alcuni dei top club europei. A monitorare la sua situazione, infatti, si annoverano Chelsea e soprattutto Real Madrid. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi mesi.

Juventus, per l'attacco la prima scelta sarebbe Dusan Vlahovic

Per quanto riguarda il reparto offensivo, comunque, il primo nome sul taccuino di Cherubini sarebbe sempre quello di Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo piace non poco alla dirigenza bianconera e non è escluso che possa lasciare la Fiorentina già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Vlahovic ha infatti deciso di non rinnovare con il club viola ed è stato ampiamente contestato dai tifosi della Fiorentina in occasione dell'ultima partita giocata contro il Venezia.