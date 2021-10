La Juventus contro il Sassuolo ha subito una sconfitta inaspettata, soprattutto perché arrivata all'Allianz Stadium di Torino. Il 2 a 1 potrebbe significare addio alle speranze scudetto, considerando che Milan e Napoli attualmente sono a +13 dalla squadra bianconera. Nel match contro gli emiliani ha riposato Giorgio Chiellini, dopo aver giocato titolare contro l'Inter. Un'assenza evidentemente pesante, considerando che rimane uno dei migliori difensori italiani. Di recente, il capitano è stato protagonista di un'intervista a Dazn, nel programma televisivo Linea Diletta.

Tanti gli argomenti trattati dal difensore della Juventus, dall'Europeo vinto con la nazionale italiana al ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Il difensore, però, ha voluto parlare su alcuni suoi compagni di squadra alla Juventus e in nazionale italiana. Elogi particolari li ha dedicati a Gianluigi Donnarumma, trasferitosi al Paris Saint Germain in estate dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan. Il portiere è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Europeo della nazionale italiana, effettuando parate decisive ai rigori contro l'Inghilterra.

Giorgio Chiellini ha parlato di Gianluigi Donnarumma

"Gigio Donnarumma è un portiere speciale, mi ricorda tanto Buffon, seppur con caratteristiche diverse.

Col tempo si vedrà se riuscirà a raggiungere i suoi livelli". Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini sul portiere del Paris Saint Germain. Un vero e proprio attestato di stima nei confronti del giocatore della nazionale italiana, a tal punto che il difensore in maniera ironica ha voluto parlare anche da futuro direttore sportivo della Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha infatti dichiarato ridendo: "Perché non l'ho portato alla Juve? Sono ancora un calciatore e non posso decidere nulla, se tra qualche anno farò qualcos'altro allora ci proverò. Per adesso non posso".

Giorgio Chiellini ha definito De Ligt un difensore forte

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche di De Ligt, definendolo un giocatore fortissimo e paragonandolo a Thor, personaggio della Marvel.

Secondo il capitano bianconero, la forza di De Ligt sta anche nella mentalità e nel fatto che a 22 anni sembra dimostrarne 30 per il modo in cui affronta le partite. Chiellini ha poi aggiunto che spera che possa rimanere ancora qualche stagione alla Juventus e che Raiola (agente sportivo dell'olandese) non lo porti in un'altra società. Riguardo ad Allegri, ha sottolineato il fatto di aver imparato dal tecnico toscano l'etica del lavoro e la leggerezza nell'affrontare il lavoro. Secondo Chiellini, il tecnico Massimiliano Allegri è una certezza per la Juventus per le prossime stagioni.