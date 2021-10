La Juventus anche contro il Sassuolo non è riuscita a costruire molte azioni da gol. Quelle poche create però non sono state finalizzate dalle punte, che continuano ad essere poco incisive. Se però da una parte Dybala e Chiesa si sono dati da fare cercando di costruire azioni da gol, dall'altra sorprende la difficoltà di Alvaro Morata nel trovare lo specchio della porta. Lo spagnolo continua a deludere e sembra un lontano parente del giocatore ammirato l'inizio della scorsa stagione. Non lo aiuta evidentemente un gioco poco qualitativo dei bianconeri.

La Juventus dovrà risolvere questa situazione e per questo si starebbe lavorando all'acquisto di una punta che possa migliorare la fase realizzativa. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Il 21enne si sta confermando anche in questo inizio stagione dopo essere stato decisivo l'anno passato per i toscani. Vlahovic, oltre ad essere bravo a finalizzare, è un giocatore abile nei calci da fermo. Proprio contro il Cagliari ha realizzato il 3-0 con un grande gol su calcio di punizione. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una punta. Potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio un rinforzo importante, ma molto dipenderà dalla classifica in campionato.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è vicina (basterà un pareggio contro lo Zenit San Pietroburgo nel prossimo match all'Allianz Stadium di Torino) ma i 13 punti di distanza da Milan e Napoli primi in campionato lasciano pensare ad un difficile recupero. Sarà però importante arrivare almeno quarti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Per questo la Juventus potrebbe provare ad acquistare Vlahovic già a gennaio, magari cedendo alcuni giocatori che non sono considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaro Ramsey e Weston McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad alternative a Vlahovic.

Potrebbe essere Mauro Icardi l'acquisto ideale della società bianconera. L'argentino sarebbe pronto a lasciare il Paris Saint Germain già a gennaio, considerando che oramai è una riserva nella squadra francese dopo l'arrivo di Lionel Messi. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto e la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. L'argentino potrebbe risolvere le problematiche dal punto di vista realizzativo riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione.