La sconfitta contro il Verona evidenzia i problemi reali della Juventus dal punto di vista del gioco. Il primo tempo dei bianconeri è stato molto deludente, con la squadra di Allegri sovrastata dai veneti. Meglio nel secondo ma non è bastato il gol di McKennie per ribaltare il match, terminato 2 a 1 per il Verona. Nel post partita il tecnico Allegri ha sottolineato che in questo momento la Juventus è una squadra di metà classifica, lanciando quindi una frecciatina a tutti i giocatori della rosa bianconera. Per questo a gennaio potrebbero esserci investimenti importanti sia a centrocampo che nel settore avanzato.

Bisognerà però tener conto del bilancio societario, di conseguenza si cercherà dapprima di alleggerire la rosa e successivamente investire. Per la mediana potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

La Juventus potrebbe provare ad acquistare anche Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire una somma rateizzata in più stagioni inserendo anche una contropartita tecnica gradita dai toscani da pescare nell'under 23.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio.

La società bianconera starebbe valutando di anticipare l'investimento su una punta già ad inizio anno per cercare di risolvere il problema gol di questo inizio stagione. Sono appena 14 i gol in campionato in 11 partite, un andamento negativo che rappresenta la posizione in classifica dei bianconeri. La Juventus potrebbe offrire circa 50 milioni di euro alla società toscana rateizzando la somma in più stagioni e inserendo una contropartita tecnica gradita ai toscani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sono infatti tanti giocatori interessanti nell'under 23 che potrebbero interessare alla Fiorentina. Per quanto riguarda invece l'ingaggio del giocatore, alla Juventus potrebbe andare a guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo dovrà necessariamente alleggerire la rosa in vista della prossima stagione.

Già a gennaio potrebbe cedere qualche giocatore, si parla ad esempio della possibile partenza di Aaron Ramsey, non convocato per la trasferta di Verona per un problema muscolare. L'eventuale addio del centrocampista gallese permetterebbe alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi, considerando che il giocatore guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Adrien Rabiot potrebbe essere ceduto invece a fine stagione mentre le recenti prestazioni di Weston McKennie potrebbe portare ad una permanenza del centrocampista americano.