Allo stadio Olimpico di Roma si gioca uno dei big match in programma per l'ottava giornata di Serie A tra Lazio e Inter. La partita si disputa sabato 16 ottobre, alle ore 18.

I padroni di casa sono partiti male e per questo motivo un passo falso vorrebbe dire quasi addio anticipatamente alle speranze di lottare per un piazzamento in Champions League. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per i vertici, ma non possono fallire l'appuntamento per non rischiare di perdere il contatto con la vetta.

Le ultime su Lazio-Inter

La Lazio rischia di essere già all'ultima spiaggia per provare a rientrare in corsa per un piazzamento in Champions League.

Pur essendo state giocate solo sette partite in campionato, infatti, il rendimento è stato decisamente al di sotto delle aspettative. I biancocelesti hanno raccolto solamente 11 punti e sono già a meno quattro dal quarto posto e a meno sei dal terzo posto, occupato proprio dai prossimi avversari. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare continuità. Dopo la vittoria nel derby contro la Roma, d'altronde, nell'ultimo turno è arrivata la pesante sconfitta in casa del Bologna per 3-0, in un ko reso ancora più pesante dall'espulsione di Acerbi.

L'Inter ha il non semplice compito di difendere il titolo di cui è detentrice, conquistato l'anno scorso dominando il campionato. L'inizio è stato positivo, visto che i nerazzurri sono ancora imbattuti.

Sono 17 i punti raccolti in sette partite, frutto di cinque vittorie e due pareggi, tra cui quello con l'Atalanta che ha lasciato grande amarezza per il rigore sbagliato nel finale da Dimarco. Nell'ultimo turno la squadra di Simone Inzaghi, chiamato a non far rimpiangere Antonio Conte, ha battuto in rimonta il Sassuolo 2-1 al Mapei Stadium, con i gol decisivi messi a segno da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Lazio-Inter

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, deve fare a meno di Immobile, infortunato, e Acerbi, squalificato. Al centro del tridente, dunque, ci sarà Muriqi, con Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic.

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affiderà al solito 3-5-2. In attacco dubbi su Lautaro Martinez, dovuti al rientro con la Nazionale, che potrebbe avvenire poche ore prima del match. Bisognerà vedere, dunque, se l'allenatore deciderà di rischiarlo o se schiererà Perisic al fianco di Edin Dzeko. In mezzo al campo possibile conferma per Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Radu, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Muriqi, Felipe Anderson.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, de Vrij; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Lautaro, Dzeko.