Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi: è questo l'obiettivo dell'Inter che lavora per rinforzare l'organico, con l'intenzione di riconfermarsi in Italia ed essere protagonista anche in Europa.

Reparto sotto osservazione è l'attacco, che nella sessione invernale potrebbe salutare Alexis Sanchez; infatti il cileno potrebbe chiedere la risoluzione del contratto, visto il pochissimo spazio avuto durante questa prima parte di stagione, complice anche una condizione fisica non esaltante.

Ecco perchè la dirigenza nerazzurra con il ds Marotta, sembrerebbe tornato su un vecchio obiettivo, che risponde al nome di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid che ormai pare praticamente fuori dal progetto targato Carlo Ancelotti.

Già durante la precedente gestione di Antonio Conte, l'attaccante dei Blancos era stato molto vicino ai nerazzurri, anche per questo che ci sarebbe una possibilità per l'approdo a Milano. L'Inter punterebbe a un prestito con diritto di riscatto, ma deve fronteggiare una nuova concorrente per l'ex bomber del Francoforte, ovvero la Fiorentina.

I viola, visto il mancato rinnovo da parte di Dusan Vlahovic, sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo assieme a Gonzalez, Callejon, Sottil e Saponara.

Inter, Nandez sempre nel mirino

Intanto, i nerazzurri stanno lavorando per completare anche il centrocampo.

Il nome che circola nell'ambiente interista da ormai un anno è quello di Naithan Nandez, eclettico centrocampista del Cagliari, che in questo inizio difficile dei sardi è stato tra i migliori in campo.

Dopo il mancato approdo nella sessione estiva di Calciomercato, dovuto alla richieste onerose del presidente Giulini che chiedeva una cifra attorno ai 35 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. I nerazzurri potrebbero offrire una cifra attorno ai 20 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno uruguaiano, che resta sempre nel mirino di diverse società italiane come Roma e Napoli, che stanno monitorando con grande attenzione l'evolversi della vicenda.

La società nerazzurra ha però una carta da giocare che potrebbe favorire l'approdo dell'ex Boca, ovvero il prestito di Satriano, che potrebbe risultare la carta vincente per convincere i sardi a cedere Nandez.

Il centrocampista cagliaritano sarebbe l'ideale per il 3-5-2 di Inzaghi, vista la sua grande duttilità tattica: infatti, potrebbe essere utilizzato sia nel ruolo di quinto in alternanza con Dumfries e Darmian, ma anche come mezz'ala.