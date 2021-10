Rinforzare l'organico con acquisti di livello. E' questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare Max Allegri.

Uno dei tasselli fondamentali è quello legato all'attaccante, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, sbarcato al Manchester United, che ha lasciato un vuoto in casa bianconera.

Oltre alle piste che sembrerebbero ormai note, come quelle di Dusan Vlahovic, che non ha rinnovato con la Fiorentina, e Mauro Icardi, che sembrerebbe ormai fuori dal progetto tecnico del Paris Saint Germain, un nuovo nome per il reparto offensivo della Vecchia Signora potrebbe essere quello di Joao Felix, talento portoghese dell'Atletico Madrid che però non è ancora esploso sotto la gestione del Cholo Simeone, non ripagando in pieno i 120 milioni investiti dai Colchoneros per prelevarlo dal Benfica.

Visto anche il ritorno in Spagna di Griezmann e l'interesse per Vlahovic, i bianconeri potrebbero approfittare di questa situazione per chiedere l'ex Benfica in prestito. Difficile che la dirigenza spagnola possa privarsi del giovane talento portoghese, ma la Juve monitora con grande attenzione questa situazione.

Juve, sogno Pogba per il centrocampo

Intanto, i bianconeri stanno lavorando per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale di Calciomercato, ma pensano anche al futuro e a come puntellare la mediana.

Il sogno per il centrocampo resta Paul Pogba, che ha ancora un anno di contratto con il Manchester United e che ricorda sempre con grande affetto (come evidenziato nelle ultime interviste) l'esperienza a Torino.

Il centrocampista francese resta un obiettivo molto difficile, non solo per l'alto ingaggio, ma anche per la presenza di Cristiano Ronaldo che ha ridato vigore e forza al progetto dei Red Devils.

Resta invece sempre viva la pista legata a Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe 2000 in forza al Monaco e già accostato al club bianconero nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

La società monegasca chiede 40 milioni per cedere il talento francese, cifra che i bianconeri potrebbero ricavare da diverse cessioni.

In primis, quelle di Weston Mckennie, che sembrerebbe nel mirino del West Ham, e di Aaron Ramsey, che potrebbe ritornare in Inghilterra ed in particolar modo al Newcastle, grazie anche all'arrivo della nuova proprietà araba.

Infine, resta da monitorare anche la situazione legata a Dejan Kulusevki: il centrocampista svedese non è riuscito a trovare il giusto spazio in questa prima parte di stagione, e su di lui c'è da tempo il Tottenham dell'ex dirigente bianconero Fabio Paratici.