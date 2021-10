Nella giornata di venerdì 29 ottobre è arrivato l'ok al nuovo stadio di Milano: è stato il sindaco sindaco Beppe Sala a comunicare sui social l’incontro avvenuto con i rappresentanti di F.C. Internazionale e A.C. Milan per discutere del futuro impianto.

All'incontro erano presenti l’amministratore delegato del club rossonero Alessandro Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni.

Le regole per il nuovo stadio

Secondo quanto spiegato dal sindaco Beppe Sala sui propri profili social dopo l'incontro, ci sono tre prerequisiti fondamentali da rispettare: "Il primo è che il nuovo stadio dovrà sostanzialmente rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità che è già stato presentato all’Amministrazione.

Il secondo punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato). A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura dell’Olimpiade Invernale del 2026 si svolgerà nell’attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia. Infine, terzo e ultimo punto, che le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal Pgt vigente".

Sala spiega che le due società si sono dichiarate d’accordo rispetto a queste proposte, concludendo: "A questo punto ritengo che la Giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse”.

Il nuovo impianto potrebbe essere operativo dal 2027

Non c’è ancora un progetto specifico dello stadio in sé, o meglio non è ancora stato scelto fra i due progetti quello da costruire, anche se a breve sarà presa pure quest’ultima scelta. Entro la fine dell'anno o all'inizio del 2022, dovrebbe essere designato il progetto vincitore del nuovo impianto.

In gara sono rimasti due disegni: la "Cattedrale" degli statunitensi di Populous e gli "Anelli di Milano" di Manica e Cmr Sportium. Quella destinata a dare forma all'intero distretto della zona sportiva, però, dovrebbe essere una squadra di architetti più composita che dovrebbe prevedere anche Mario Cucinellaper e lo studio One Works per la parte commerciale e non solo.

Probabilmente l’inizio dei lavori sarà nel 2024, quindi per il 2027 dovrebbero iniziare a essere disputate le prime partite nel nuovo impianto.