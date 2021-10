Martedì 2 novembre alle ore 21 si giocherà Atalanta-Manchester United, gara valida per il 4° turno del girone F di Champions League 21/22. La terza giornata ha visto affrontarsi gli orobici e i Red Devils allo Stadio Old Traffold, con la compagine di Solskjær che si è imposta per 3-2 in rimonta. La Dea pareva aver indirizzato la gara a proprio favore già nel primo tempo, grazie alle reti di Pasalic e Demiral, se non fosse che il Manchester United ha ribaltato l'incontro coi goal di Cristiano Ronaldo, Rashford e Maguire nella seconda frazione.

Statistiche: l'Atalanta ha fatto bottino pieno in due occasioni su sette match casalinghi disputati tra Champions League e Serie A nella stagione in corso.

Atalanta, ballottaggio Malinovskyi-Ilicic sulla trequarti

Mister Gasperini e la sua Atalanta hanno dimostrato di sapersela giocare alla pari durante la gara col Man Utd a prescindere dal risultato finale, quindi in questo incontro che profuma di rivincita avranno l'occasione di dimostrare di che pasta sono fatti, magari portando a casa qualche punto. Per tentare di insediare i Red Devils, il tecnico di Grugliasco potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Musso in porta. Terzetto che avrà ottime chance di essere formato, almeno inizialmente, da Palomino, Demiral e uno tra Lovato e Pezzella, col nazionale azzurro Under 21 che pare leggermente favorito nelle gerarchie dell'allenatore. In mezzo al campo, invece, saranno probabili gli impieghi dal primo minuto di Maehle e Zappacosta come esterni, mentre la coppia De Roon-Freuler si piazzerà al centro del reparto.

La trequarti campo, oltre a Pasalic, vedrà probabilmente Malinovskyi e Ilicic contendersi una maglia, col calciatore ucraino classe '93 che dovrebbe spuntarla. Zapata, in ultimo, dovrebbe essere il vertice offensivo degli orobici.

Man Utd, Rashford al centro del tridente

Ole Gunnar Solskjær e il suo Manchester United capeggiano il girone F con sei punti conquistati in tre match e un'ulteriore vittoria gli farebbe fare un grande passo in avanti per conquistare il passaggio del turno.

L'allenatore norvegese potrebbe scegliere il 4-3-3, con De Gea a difesa dei pali. Dalot e Shaw dovrebbero essere i terzini titolari, nel frattempo Lindelof e Maguire agiranno al centro della retroguardia. Cerniera di centrocampo che potrebbe avere come interpreti iniziali Fred, McTominay e B. Fernandes. Pochi dubbi, infine, dovrebbero esserci per i tre componenti del tridente offensivo, ovvero Rashord al centro con Cristiano Ronaldo a sinistra e Greenwood sul fronte destro.

Le probabili formazioni di Atalanta-Manchester United:

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Palomino, Demiral, Lovato (Pezzella), Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta, Malinovskyi (Ilicic), Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Man Utd (4-3-3): De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, B. Fernandes, Ronaldo, Rashford, Greenwood. Allenatore: Solskjær.