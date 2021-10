La Juventus, in queste ore, è a Verona e si sta avvicinando al match contro il club gialloblù, fissato per oggi 30 ottobre alle ore 18.

Per questa partita Federico Chiesa non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri: il numero 22 è rimasto a Torino a causa di un leggero fastidio muscolare. Anche Aaron Ramsey non fa parte dei convocati. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non cambierà l'attacco della Juventus e riproporrà la coppia formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala. Anche perché Moise Kean è ancora fermo ai box. Per il resto, invece, ci sono ancora molti dubbi.

Dubbi per Allegri

In queste ore, la Juventus è in ritiro a Verona per prepararsi in vista della partita di oggi 30 ottobre.

Per questo match ci sono ancora alcuni dubbi e Massimiliano Allegri starebbe pensando di proporre alcune novità. La prima dovrebbe riguardare il centrocampo e dove dovrebbe esserci l'esordio stagionale tra i titolari di Arthur. Il brasiliano è rientrato da poco dopo l'operazione alla gamba e il tecnico livornese nelle ultime partite gli ha dato spazio a gara in corso, mentre adesso, dovrebbe giocare dal primo minuto.

Massimiliano Allegri dovrebbe concedere un turno di riposo a Manuel Locatelli che finora ha giocato molto. Inoltre, martedì 2 novembre, ci sarà la sfida contro lo Zenit San Pietroburgo e il numero 27 juventino dovrebbe essere titolare.

Contro i russi, la Juventus ha la possibilità di staccare il pass definitivo per gli ottavi di finale. Dunque, visti i tanti impegni Massimiliano Allegri deve dosare al meglio le forze dei suoi ragazzi. Per questo motivo, Arthur va verso una maglia da titolare contro gli scaligeri; al suo fianco ci sarà Rodrigo Bentancur che, contro il Sassuolo, ha riposato perciò è pronto per poter giocare da titolare.

Per il resto, sulle fasce ci saranno Juan Cuadrado e Adrien Rabiot.

Gli altri dubbi di formazione riguardano la difesa, dove ci sarà il ritorno Giorgio Chiellini. Ma resta da capire chi giocherà al suo fianco. Infatti, Leonardo Bonucci dovrebbe riposare, perciò al suo posto dovrebbe esserci Matthijs De Ligt, anche se non è da escludere nemmeno l'ipotesi Daniele Rugani.

La Juventus ritrova Bernardeschi

Per la gara contro il Verona, la Juventus ha ritrovato Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino è tornato disponibile dopo il problema alla spalla: contro il Verona sarà in panchina e probabilmente entrerà a gara in corso. Il numero 20 juventino potrebbe giocare sia in attacco che a centrocampo al posto di Adrien Rabiot.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala.