Oggi 18 dicembre 2021 è stata registrata una scossa di Terremoto con magnitudo di 4.4 in Lombardia, con epicentro in Provincia di Bergamo, a 2km da Bonate Sotto. La scossa è stata sentita anche a Milano e in gran parte della regione e nel vicino Piemonte fino a Biella.

Bergamo e Provincia

Attorno alle 11:35 di oggi, 18 dicembre, la terra della Lombardia ha tremato. Una notevole scossa di terremoto è stata avvertita nel Bergamasco e a Milano. Il sisma, con magnitudo 4.4 ed epicentro a Bonate Sotto (Bergamo), ha fatto tremare diversi palazzi della provincia e alcune persone sono scese in strada.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) il terremoto è avvenuto a 25 chilometri di profondità. Sono state molte le chiamate ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine fatte dai cittadini della provincia Bergamasca, ma per ora non si segnalano danni a cose o persone. Alle 11:57 una seconda scossa ha colpito la provincia, questa vola però a Osio Sotto di magnitudo 2.2 considerata quindi una scossa di assestamento. Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto, in contatto con la protezione civile afferma che non risultano danni e neanche persone ferite, ma che le verifiche sono ancora in corso. “Ero in ufficio in municipio quando tutto ha iniziato a tremare ma non pensavo che fosse proprio il nostro paese l’epicentro”, commenta poi.

Anche il presidente della Regione Attilio Fontana si è messo subito in contatto con la Protezione Civile e anche lui, per il momento, nega segnalazioni di danni a persone o cose.

Evento sismico del 18 dicembre 2021, Ml 4.4 in provincia di Bergamo https://t.co/uKYcsCfKAz — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 18, 2021

Scossa sentita anche in altre città

Treviglio, pochi chilometri dall’epicentro gli studenti dell’Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.

Divisa invece la reazione delle scuole a Milano dove, dopo l’episodio sismico, i licei classici Tito Livio e Beccaria assieme al liceo artistico Caravaggio hanno sospeso le lezioni e mandato a casa gli studenti mentre il liceo classico Manzoni a altri istituti hanno deciso di proseguire normalmente le lezioni. In Brianza, a Vimercate, il tremore forte della terra ha creato scompiglio e panico dove, davanti ad un supermercato, proprio a causa del marasma generale c’è stato un lieve incidente stradale.

Decine di chiamate ai vigili del fuoco nel Lecchese dopo aver avvertito anche lì il terremoto. Anche qui per fortuna, per ora, nessun danno se non in una cascina disabitata a Olgiate Molgora. Gli istituti scolastici di Lecco invece, in via precauzionale, sono stati evacuati.

È stato esattamente un anno fa, il 17 dicembre del 2020, l’ultimo terremoto avvertito in Lombardia. In quell’occasione l’epicentro del terremoto di magnitudo 3.9 era stato a 8 chilometri di profondità poco più a nord di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

La zona Lombardia non è una zona esente da azioni sismiche, anche perché zone asismiche non esistono, ci sono quelle a basso medio o alto rischio. La pianura padana è stretta fra le catene montuose delle Alpi e degli Appennini.

Sotto alla pianura c’è un complesso sistema di pieghe e faglie che, la sua riattivazione, può causare terremoti. Nelle prossime ore, quando l’INGV avrà analizzato i dati del suolo e sottosuolo si capirà se a muoversi è stata una sola di queste faglie o un gruppo più superficiale ed esteso.