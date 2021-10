Nella prossima sessione di mercato invernale il Milan probabilmente rinforzerà la rosa. Stando alle ultime notizie circolate, ai rossoneri piacerebbe molto Palhinha ma la cifra da sborsare per acquistarlo sarebbe troppo elevata per le casse del Milan. L'alternativa potrebbe essere quella di acquistare il talentuoso Tomas Handel. Per quanto riguarda l'attacco, voci di mercato parlano di un interesse per l'italiano Andrea Belotti.

Possibili colpi di mercato a gennaio

Kessie non ha ancora rinnovato il suo contratto, nonostante gli sia stato offerto uno stipendio superiore a quello attuale.

Anche per tale ragione, il Milan si prepara per la sessione di mercato invernale, cercando acquisti a costo zero. A tal proposito starebbe osservando la situazione del campionato portoghese, con diversi possibili interessi. Tra questi Vitinha del Porto e Paulo Bernardo del Benfica, centrocampisti che, in caso di necessità, potrebbero anche essere schierati sulla trequarti.

Ma si starebbe osservando anche un talento come Handel, classe 2000 che gioca nel Vitoria Guimaraes e nella nazionale portoghese Under 21. Essendo ancora poco conosciuto, Tomas Handel ha un ingaggio economico per i rossoneri: il suo valore di mercato attuale è vicino ai 500mila euro. Cifra inferiore rispetto ai 50 milioni chiesti dallo Sporting Lisbona per Ioao Palhinha.

Inoltre, Brahin Diaz attualmente non ha nessuna alternativa sulla trequarti e proprio per questo il Milan potrebbe già muoversi nella sessione di mercato invernale. Isco starebbe per dire addio al Real Madrid e visto poco feeling con Ancelotti, i rossoneri vorrebbero già fare un’offerta per lui nella prossima sessione di mercato, ovvero a gennaio 2022, per portarlo Milanello.

Per acquistarlo, dovranno superare la concorrenza di Everton e Siviglia.

Ma non finisce qui, perchè Il Milan sembra aver messo nel mirino Belotti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma che vuole cambiare aria e giocare per lo scudetto invece che per la salvezza. Belotti vorrebbe rimanere in Italia, per questo precedentemente avrebbe rifiutato lo Zenit San Pietroburgo.

Gli indisponibili contro il Bologna

Oltre al mercato, si pensa al campionato. Ancora brutte notizie per il Milan, che sabato sera si troverà ad affrontare il Bologna di Mihajlovic senza Hernandez e Diaz, ancora positivi. In recupero sembra invece Rebic: pare che la distorsione alla caviglia rimediata durante la partita contro il Verona non gli dia più particolari problemi. Occhi puntati sulla possibile presenza di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe partire dalla panchina.