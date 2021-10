Martedì 19 ottobre alle ore 21 si giocherà Porto-Milan, incontro valido per il 3° turno del Gruppo B di Champions League 21/22. I padroni di casa, nella scorsa giornata, hanno subito una sonora sconfitta casalinga per 5-1 ad opera del Liverpool di Klopp: Salah (2), Firmino (2) e Manè in rete per la squadra inglese, coi portoghesi che hanno inutilmente replicato con Taremi. Il Diavolo, invece, ha perso per 2-1 nel match disputato a San Siro contro l'Atletico Madrid di Simeone, dove il goal di Leao per i rossoneri nella prima frazione è stato rimontato dalle reti di Griezmann e Suarez.

Statistiche: l'ultima volta che il Porto ha sconfitto il Milan nella massima competizione europea risale all'11 settembre 1996, quando i Dragões espugnarono San Siro col risultato di 3-2.

Porto, Taremi dovrebbe guidare l'attacco

Mister Conceição e il suo Porto si trovano al 3° posto del gruppo B con un punto conquistato su due incontri disputati. Facile intuire come la doppia sfida col Milan (le due squadre si affronteranno anche il 3 novembre alle ore 18:45) risulterà fondamentale per il futuro nella competizione. Per tentare di impensierire i rossoneri, il tecnico portoghese potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Diogo Costa a difesa dei pali. Corona e Zaidu dovrebbero essere i terzini titolari del match, mentre la coppia Cardoso-Marcano si piazzerà in mezzo al reparto arretrato.

Linea mediana che sarà affidata, con ogni probabilità, a Oliveira e Uribe. Sulla trequarti campo, invece, si troveranno, almeno dal primo minuto, Lucas Diaz, Otavio e Martinez. Taremi, infine, avrà buone chance di essere il vertice offensivo della squadra portoghese.

Milan, Rebic in dubbio

Stefano Pioli e il suo Milan, a seguito delle due sconfitte rimediate nel girone B, dovranno iniziare a collezionare punti già da questa partita se vorranno mantenere accesa la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione.

Per battere il Porto, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per lo speculare 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. A causa delle assenze di Florenzi e Theo Hernandez, i terzini titolari dovrebbero essere Calabria sul fronte destro e Ballo-Tourè che si posizionerà sul versante opposto, nel frattempo a far da filtro centrale ci penseranno Kjaer e Tomori.

Ancora out Kessie causa infortunio, quindi Tonali e Bennacer saranno probabilmente i prescelti dall'allenatore per comporre la linea mediana. I trequartisti dell'incontro saranno, c'è da scommetterci, Krunic, Leao e Saelemaekers, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Rebic. Qualora il giocatore croato classe '93 dovesse recuperare in tempo per il match, potrebbe prendere il posto di Krunic sulla trequarti. Zlatan Ibrahimovic, infine, sarà probabilmente il punto di riferimento dell'attacco rossonero.

Le probabili formazioni di Porto-Milan:

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa, Corona, Cardoso, Marcano, Zaidu, Uribe, S. Oliveira, Otavio, T. Martinez, Luis Diaz, Taremi. Allenatore: Conceição.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.