La Juventus, questa mattina 17 ottobre, è scesa in campo al JTC per sostenere la rifinitura in vista della partita di Serie A di questa sera contro la Roma.

Per questa sfida Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione. Il tecnico livornese deve decidere chi sarà il sostituto di Adrien Rabiot che è risultato positivo al Covid-19. Inoltre, Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con una defezione dell'ultimo minuto. Infatti, Matthijs De Ligt non è nell'elenco dei convocati della Juventus per la partita contro la Roma. Il difensore olandese ha accusato un lieve affaticamento muscolare ed è da valutare in vista del match del 20 ottobre contro la zenit San Pietroburgo.

A questo punto al centro della difesa contro la Roma accanto a Leonardo Bonucci ci sarà Giorgio Chiellini.

La buona notizia, invece, arriva dalla convocazione di Alvaro Morata.

Tanti dubbi per la Juventus

In queste ore, Massimiliano Allegri sta risolvendo alcuni dubbi di formazione in vista del match contro la Roma. I nodi da sciogliere riguardano tutti i reparti. Infatti, in difesa c'è da capire chi occuperà la casella di incursore sinistro, visto che Alex Sandro è rientrato solo nella serata di giovedì 14 ottobre e non è da escludere che possa riposare. Il brasiliano è in ballottaggio con Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Quest'ultimo è un ex della partita contro la Roma e chissà che alla fine non sia proprio lui a spuntarla.

A centrocampo, invece, ci sono maggiori certezze: Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Manuel Locatelli sono praticamente certi del posto. L'unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove resta da capire se Massimiliano Allegri deciderà di puntare su Weston McKennie oppure se schierare Moise Kean. In caso di inserimento del numero 14 juventino, in avanti giocherebbero Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

A quel punto Chiesa verrebbe dirottato a sinistra, con Bernardeschi che agirebbe a supporto di Kean. I dubbi verranno risolti solo dopo la riunione tecnica di metà pomeriggio.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa.

Si rivede Morata

La Juventus, in queste ore, ha ritrovato Alvaro Morata. Il numero 9 juventino, ieri 15 ottobre, si è allenato con i compagni e ha dato buone risposte a Massimiliano Allegri.

Per questo motivo il centravanti spagnolo è stato convocato dalla Juventus e nel match contro la Roma sarà in panchina. Mentre Paulo Dybala sarà ancora fermo ai box, per lui si prevedono ancora una decina di giorni di stop. La speranza di Allegri è che possa rientrare per la gara contro l'Inter del 24 ottobre, anche se sembra complicato.