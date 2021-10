Domenica 17 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Roma, match valido per l'8ª giornata di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel turno scorso, si sono imposti di misura contro il Torino di Juric in trasferta, aggiudicandosi il Derby della Mole col risultato di 1-0 grazie alla rete di Locatelli. I giallorossi, invece, hanno ottenuto il bottino pieno nell'incontro casalingo con l'Empoli di Andreazzoli, imponendosi per 2-0 con goal di Pellegrini e Mkhitaryan.

Statistiche: le ultime cinque occasioni in cui le due compagini si sono affrontate nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con due vittorie conquistate per parte e un match terminato in pareggio.

Juventus, probabile panchina per Dybala

Mister Allegri e la sua Juventus si apprestano ad affrontare la squadra dello Special One, consapevoli di aver ritrovato la fiducia nelle proprie potenzialità, grazie soprattutto alle quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League ottenute prima della sosta. Per battere i giallorossi, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-4-2, con l'ex Szczesny a difesa dei pali. Il quartetto arretrato avrà buone chance di essere formato da Alex Sandro e Danilo che vestiranno il ruolo di terzini, mentre la coppia de Ligt-Bonucci farà da filtro in mezzo. Pochi dubbi, invece, sulla cerniera di centrocampo, la quale dovrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Bentancur e Locatelli al centro del reparto, con Bernardeschi che agirà come ala sinistra e Cuadrado posizionato sul versante opposto.

Il tandem offensivo, in ultimo, sarà presumibilmente formato da Kean e Chiesa, con Dybala che potrebbe partire dalla panchina e, qualora l'allenatore lo ritenesse opportuno, entrare a gara in corso per mettere minuti sulle gambe. Ancora out Morata.

Roma, possibile 4-2-3-1 per Mou

José Mourinho e la sua Roma sono al quarto posto in classifica, con 15 punti conquistati a -6 dalla prima posizione occupata dal Napoli di Spalletti.

Per tentare di insediare la Vecchia Signora, l'allenatore portoghese potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Rui Patricio in porta. Il quartetto arretrato dovrebbe avere come titolari Mancini e Ibanez al centro, con Karsdorp nel ruolo di terzino destro e Vina sul lato sinistro. La linea mediana, invece, dovrebbe essere affidata a Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti campo probabilmente giocheranno dal primo minuto Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini.

Il vertice offensivo della Roma, infine, dovrebbe essere ancora una volta l'ex Chelsea Abraham.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. Allenatore: José Mourinho.