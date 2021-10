La Juventus perde in casa per 1-2 contro il Sassuolo, decisiva nel finale la rete degli uomini di Dionisi che condanna quelli di Massimiliano Allegri. Adesso si fa davvero dura per la corsa Champions e le speranze per lo scudetto sono azzerate quasi del tutto.

Una Juventus imprecisa cade sotto i colpi del Sassuolo all'Allianz Stadium

Doveva essere la partita da non giocare, ma da vincere, per la Juventus di Allegri quella contro il Sassuolo. Il risultato ottenuto all'Allianz Stadium nella giornata di ieri complica in maniera quasi definitiva i piani scudetto dei bianconeri che cadono sotto i colpi degli ospiti, apparsi più determinati e concentrati nell'arco dei novantacinque minuti.

L'approccio alla partita aveva illuso i tifosi bianconeri, che speravano un una squadra finalmente ritrovata, soprattutto nella zona difensiva, viste le buone prestazioni nelle ultime partite.

Male invece De Ligt che si è fatto sorprendere in occasione del vantaggio del Sassuolo, opaca la gara di Bonucci e Alex Sandro, quest'ultimo apparso in pessime condizioni. Il brasiliano si è reso poco incisivo, in difesa, commettendo alcune leggerezze non da lui. Se non si cambia regime la situazione per quanto riguarda la classifica si fa piuttosto complicata. Secondo le ultime statistiche infatti attualmente Allegri è sotto di cinque punti alla Juventus della passata stagione, quando in panchina c'era Andrea Pirlo.

Juventus, le pagelle contro il Sassuolo: si salvano solo Dybala e McKennie malissimo Alex Sandro e Morata

Da salvare in casa Juventus ci sono senza ombra di dubbio Dybala e McKennie, l'attaccante argentino nel primo tempo ha colpito un palo che poteva indirizzare il match in maniera diversa. L'americano ha realizzato la rete del pareggio con un preciso colpo di testa dimostrandosi sempre pronto con i suoi inserimenti.

Ecco i voti dei protagonisti bianconeri che hanno perso 1-2 con il Sassuolo:

Perin 6 De Sciglio s.v. De Ligt 5,5 Bonucci 5,5 Danilo 6 Locatelli 5,5 McKennie: 7 Dybala 6,5 Chiesa 5,5 Morata 5 Alex Sandro 4,5 Arthur 6 Kulusevski s.v. Allegri 5

Ci sono molte cose da sistemare in vista della delicata trasferta contro il Verona, ma il tempo a disposizione per Allegri è davvero poco.

Il tecnico livornese, spera di recuperare almeno Moise Kean, l'attaccante azzurro era indisponibile con il Sassuolo a causa di un problema muscolare, ma dovrebbe farcela in vista della prossima gara che si giocherà sabato 30 ottobre 2021 al Bentegodi di Verona. La corsa per lo scudetto ormai è quasi andata del tutto, occorrerà concentrarsi sulla Champions League, obiettivo minimo adesso anche se Allegri non ha del tutto perso le speranze per il primo posto.

Le prossime partite faranno capire molte cose, dipenderà molto dai risultati delle altre squadre, che non stanno perdendo un colpo e sembrano essere decisamente più in forma e con le idee chiare in tutti i sensi. In particolar modo il Milan, la squadra di Stefano Pioli è sembrata la più costante e la più solida in tutti i reparti così come il Napoli.

Spalletti appena arrivato ha dato un'identità ben precisa ai suoi calciatori. Il campionato si sta ben delineando con gerarchie precise. Le varie formazioni nei primi posti in classifica sanno quello che devono fare al contrario appunto della Juventus che è apparsa fuori condizione e molti giocatori girano a vuoto.