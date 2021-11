Blindare i calciatori più importanti dell'organico, così da continuare il proprio progetto: è questo l'obiettivo della Juventus.

Tra i calciatori che hanno maggior appeal sul piano internazionale, c'è sicuramente Matthijs De Ligt. Il centrale olandese, arrivato nel 2019 dall'Ajax, ormai si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere tattico di Allegri e con ottime prestazioni ha attirato su di sé l'interesse di diversi top club europei.

Juve, si vuole blindare De Ligt

In particolare, il Chelsea e il Manchester City sarebbero pronti a offerte importanti per strappare il difensore alla Vecchia Signora: secondo le ultime indiscrezioni, il City di Pep Guardiola potrebbe offrire una cifra attorno ai 50 milioni di euro, più il cartellino di Laporte.

In questo momento, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere il difensore olandese, anzi preparerebbero anche il rinnovo contrattuale, allungandolo di un anno fino al 2025. Nelle prossime settimane, le parti si dovrebbero aggiornare: nodo della trattativa è legato alla clausola rescissoria da 120 milioni, che l'entourage del calciatore vorrebbe abbassare.

La volontà è però quella di continuare insieme, con De Ligt pronto a diventare il perno della difesa bianconera e leader della Juventus.

Juve, Rabiot sarebbe vicino al Newcastle

Se per De Ligt, la cessione sembrerebbe lontana, non si può lo stesso per Adrien Rabiot.

Infatti, il centrocampista francese a causa di prestazioni non positive, potrebbe già partire a gennaio e lasciare Torino.

Tra i club che ha manifestato interesse nei confronti dell'ex centrocampista del Paris Saint Germain, ci sarebbe il Newcastle, che con la nuova società è a caccia di rinforzi importanti per raddrizzare una stagione che non è partita con il piede giusto, come dimostra il penultimo posto in Premier League, con soli 5 punti conquistati nelle prime 13 giornate.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese sarebbe disposto ad arrivare ad una cifra attorno ai 10-15 milioni, che sarebbe giusta per convincere la Juventus.

Rabiot non è il solo che potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Infatti, sono da monitorare anche le situazioni di Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il proprio contratto con il club bianconero, ma soprattutto quella di Dejan Kulusevski.

In particolare, il talento svedese ha trovato poco spazio negli schemi tattici di Allegri e potrebbe partire anche lui nel mercato invernale: sull'ex Parma ed Atalanta, ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Paratici ma soprattutto dell'Arsenal.