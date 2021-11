L'Inter potrebbe essere molto attiva sul mercato nella prossima sessione invernale, a gennaio, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Matìas Vecino, che non sta trovando molto spazio in questa stagione e per questo motivo sarebbe pronto a dire addio a gennaio, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2022. Non mancano i club interessati a lui, soprattutto in Italia, in particolar modo Roma, Napoli e Torino, che per motivi diversi sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.

Vecino in uscita dall'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di Calciomercato è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano non ha nascosto il proprio malumore per lo scarso impiego avuto in questa prima parte di stagione, con otto presenze raccolte in campionato, gran parte partendo dalla panchina, e una rete all'attivo. Le parole rilasciate dal ritiro con la Nazionale lasciano pochi dubbi alle interpretazioni:

"Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione in base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club. Credo che con l’Inter dovremo discutere per trovare una soluzione buona per tutti".

Parole che fanno pensare ad un addio a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, proprio per poter giocare con maggiore continuità rispetto a quanto successo fino ad ora. Su di lui ci sarebbero tre società italiane: Napoli, Roma e Torino.

Il possibile tentativo del Napoli

Il Napoli aveva cercato Matìas Vecino già questa estate, ma l'affare non è andato in porto visto che Simone Inzaghi voleva studiare da vicino il giocatore, anche perché le condizioni di Vidal e Sensi non rassicuravano il tecnico dell'Inter.

Ora a gennaio le cose possono cambiare. Il centrocampista uruguaiano è valutato 8 milioni di euro ma non è escluso un tentativo da parte della società nerazzurra di inserirlo nell'affare Insigne, anche lui in scadenza di contratto, obiettivo numero uno per giugno. Se i partenopei dovessero aprire alla partenza del capitano per non perderlo a parametro zero, a quel punto Marotta potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Vecino e un conguaglio intorno ai 10 milioni.

In caso contrario, Vecino lascerà Milano per 8 milioni di euro.

Possibile scambio con il Torino

Vecino potrebbe essere anche una carta di scambio da utilizzare per arrivare a Andrea Belotti. L'Inter segue il Gallo, anche lui in scadenza a giugno e, rispetto a Insigne, è più probabile che il Torino accetti di cederlo con qualche mese di anticipo per non perderlo a parametro zero. Difficile, invece, pensare che il club di Cairo possa assecondare le richieste da 8 milioni di euro per il cartellino del centrocampista uruguaiano.

La Roma sullo sfondo

Sullo sfondo per Matìas Vecino c'è anche la Roma, che cerca un rinforzo in mezzo al campo. Bisognerà vedere se i giallorossi vorranno assecondare le richieste dell'Inter mettendo sul piatto 8 milioni di euro, o se si cercherà una soluzione alternativa.

Sono due le pedine che potrebbero interessare i nerazzurri. Una in attacco, dove c'è Borja Mayoral che, però, è di proprietà del Real Madrid, ma i Blancos non avrebbero problemi ad autorizzare una cessione in prestito al club meneghino, mentre l'altra è in difesa, dove Kumbulla non sta trovando moltissimo spazio, con sole due presenze in questo campionato, e sarebbe perfetto per la difesa a tre di Inzaghi, come alternativa al trio titolare.