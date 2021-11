Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni per sfoltire la rosa e ritornare sul mercato per completare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti di spessore e che possano aiutare la squadra durante la stagione.

Tra i calciatori che potrebbero salutare Torino già nella finestra invernale di Calciomercato, ci sarebbe Adrien Rabiot, centrocampista francese che a causa di prestazioni non esaltanti, sarebbe finito sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'ex Paris Saint Germain sarebbe nel mirino di alcuni club della Premier League, come Arsenal e soprattutto Newcastle che con l'arrivo della nuova proprietà, è a caccia di acquisti importanti per risalire la china in campionato, visti gli ultimi risultati deludenti ed il penultimo posto in classifica con solo 5 punti conquistati.

La Vecchia Signora chiede una cifra di 15 milioni per lasciar partire il francese e potrebbe reinvestire la cifra per accaparrarsi obiettivi ormai dichiarati, come Vlahovic per l'attacco, oppure un centrocampista di qualità e quantità come Axel Witsel che potrebbe risultare un ottimo colpo per il centrocampo bianconero.

Oltre Rabiot, anche Ramsey potrebbe lasciare la Juventus: infatti, nelle ultime ore si starebbe parlando di una recissione da parte del gallese, che non è mai riuscito ad imporsi con grande continuità durante la sua esperienza bianconera.

Infine, resta da monitorare anche la situazione di Dejan Kulusevki che non è più intoccabile: il talento svedese sarebbe nel mirino del Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici.

Juve, per il centrocampo si pensa a Van De Beek

I bianconeri intanto stanno anche pensando di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, dopo le cessioni di quei calciatori che sembrerebbero ormai fuori dal progetto della Vecchia Signora.

Uno dei nodi cruciali in casa juventina, è legato al possibile acquisto di un centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli e Weston Mckennie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre alle candidature di Axel Witsel e Nicolò Rovella, i bianconeri starebbero monitorando la situazione di Donny Van De Beek, centrocampista olandese del Manchester Untied, che è ormai fuori dai ranghi e non rientra più nel progetto dei Red Devils.

La Juve sarebbe interessata al centrocampista ex Ajax, ma deve fare i conti con l'interesse di alcuni club di Premier League come Newcastle, Everton e Wolverempthon che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista classe 97.

Nelle prossime settimane, si capirà il reale interesse dei bianconeri, che però sono molto attivi sul mercato, con l'obiettivo di ritornare protagonisti in Italia e continuare l'ottimo percorso fin qui fatto in Champions League.