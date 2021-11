Il calcio è anche passione, orgoglio e appartenenza e queste peculiarità si trasformano in presenze allo stadio. In Serie B, spesso, si vedono numeri che nemmeno alcuni club di serie A riescono a raggiungere.

Analizzando le varie affluenze negli stadi dei principali paesi europei, relativamente ai campionati di seconda serie (ossia l'equivalente della Serie B italiana) si nota facilmente che è soprattutto l'Inghilterra a dominare dal punto di vista della passione.

Le medie spettatori in Inghilterra

L'Inghilterra continua a essere la nazione più avanti come presenze allo stadio.

Per fare un termine di paragone molto forte, la squadra meno seguita della Serie B inglese (Championship) è il Bournemoth, con 9.585 spettatori, ma ha comunque più spettatori di quella prima nella classifica spettatori della serie B italiana (Lecce, 8.604 spettatori).

La squadra con più spettatori al seguito in Championship raggiunge addirittura quota 27.504 tifosi ed è lo Sheffield United. Questo nonostante la squadra sia in fondo alla classifica (diciannovesima posizione) e abbia evidenti difficoltà di gioco. Dopo otto gare giocate in casa, i dati sono di oltre 220 mila spettatori entrati nel Bramall Lane. Al secondo posto vi è il Nottingham Forest con 25.514 spettatori di media. Chiude il podio il West Bromwich Albion con 23.102 tifosi allo stadio in ogni gara tra le mura amiche.

Germania: classifica spettatori divisa in due

Molto particolare la classifica spettatori in Germania, dove ci sono ottime affluenze (superiori a 13 mila persone a partita) per 10 squadre, mentre poi si registra un forte distacco per l'altra parte della classifica con tutte le altre che hanno meno di 8 mila spettatori.

La squadra più seguita è lo Schalke 04 con 31.848 spettatori, mentre l'Amburgo è secondo con 25.882 spettatori e al terzo posto c'è il Werder Brema con 24.867 spettatori.

Lo Schalke 04 è la squadra d'Europa con più spettatori al seguito di tutti i campionati di seconda serie.

In Spagna comanda il Real Saragozza

Nella Segunda Division spagnola primeggia in questa particolare classifica il Real Saragozza, che ha 15.429 tifosi in media allo stadio. Al secondo posto il Real Valladolid, con 13.169 spettatori sempre presenti.

A chiudere il tutto spagnolo c'è il Las Palmas con 12.692 tifosi. Seppur siano numeri meno "mostruosi" di quelli inglesi, comunque le affluenze sono molto più alte di quelle italiane anche in Spagna.

Francia, classifica spettatori: primo il Caen

In Francia il Caen è al primo posto con 9.556 tifosi presenti in media, secondo Bastia 8.946 spettatori, Tolosa con 8.344.

Agli ultimi posti, numeri bassissimi per Nîmes Olympique con 2.294 spettatori, Dunkerque con 1.892, Chamois Niortais con 1.798 e Rodez con 1.451.

In Italia, primo il Lecce

Il Lecce è secondo in campionato, ma primo nella particolare classifica della media spettatori, la quale vede l'Italia non soltanto fanalino di coda delle presenze allo stadio delle "Serie B" nelle maggiori nazioni europee, ma registra anche lo stadio con meno presenze in assoluto di tutte le seconde serie europee: quello di Pordenone con 1.141 tifosi di media.

Ai primi posti di questa speciale classifica ci sono Lecce (8.604 spettatori), Reggina (5.937) e Parma (5.809). Al Lecce appartiene anche il record spettatori assoluto della Serie B di quest'anno per una singola partita.