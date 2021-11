L'Inter sarebbe in pole per Luka Jovic. L'attaccante sarebbe stato scaricato dal Real Madrid dove non ha trovato continuità nè sotto la guida di Zinedine Zidane (con il quale ha messo a segno 17 presenze, appena 4 da titolare, e due miseri gol nella sua prima Liga), nè sotto quella di Carlo Ancelotti. In particolar modo sarebbe stato deludente anche l'atteggiamento fuori dal campo che il ragazzo avrebbe evidenziato fuori dal campo. L'affare si potrebbe concludere già durante la prossima sessione di mercato dove i dirigenti milanesi potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso di sei mesi con diritto di riscatto fissato a giugno.

Il serbo avrebbe voglia di mettersi in mostra anche in vista del Mondiale in Qatar ma in Liga difficilmente avrà delle possibilità perché chiuso nelle gerarchie da Karim Benzema. Il francese è infatti inamovibile per il tecnico ex Napoli, che sulla sinistra punta poi sul brasiliano Vinicius.

Il classe 1997 ha in contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa 20 milioni di euro. I nerazzurri, però, continuerebbero a monitorare anche la questione relativa a Lorenzo Lucca del Pisa e Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo sarebbe stato richiesto in varie occasioni al direttore sportivo, Giovanni Carnevali, ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Marotta e Piero Ausilio sarebbero molto interessati al mercato che riguarda gli attaccanti perchè potrebbero perdere Alexis Sanchez.

Il cileno non sarebbe più affidabile dal punto di vista fisico e l'oneroso ingaggio che percepisce potrebbe essere ritenuto molto elevato dagli Zhang per un calciatore che non figura nei titolari. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe bisogno di un vice Dzeko e, per caratteristiche tecniche, avrebbe pensato al centravanti del Pisa che potrebbe costare circa 10 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Juventus.

Inter: nuovi aggiornamenti per Brozovic

Sarebbero positive le notizie che riguardano il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic. Il croato andrà in scadenza nel 2022 e la base d'asta per il prolungamento sarebbe di circa 6 milioni di euro. Il calciatore ne avrebbe chiesti 7 e la fumata bianca potrebbe arrivare dopo la partita di Champions League contro lo Shakthar di Roberto De Zerbi.

La qualificazione agli ottavi dunque sarebbe un dettaglio fondamentale per le ambizioni dell'ex Dinamo Zagabria. Il centrocampista sarebbe seguito anche dal Newcastle e dal Paris Saint Germain che lo ingaggerebbero molto volentieri a parametro zero mettendo sul piatto anche un contratto da 8 milioni di euro annui per sbaragliare la concorrenza.