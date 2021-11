L'Inter avrebbe provato a tenere Mauro Icardi ma la scelta definitiva sarebbe stata data da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal Correre dello Sport, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe trovato un compromesso per non perdere l'attaccante che, già nel 2019, avrebbe rotto i rapporti con il tecnico toscano. Sono ben note le vicende in cui i due non avrebbero avuto un buon rapporto per problemi inerenti allo spogliatoio. In quel periodo, infatti, l'ex Sampdoria è stato spesso assente per dei problemi al ginocchio ed avrebbe rifiutato anche la convocazione in occasione della sfida valida per l'Europa League contro il Francoforte.

Contro i tedeschi, infatti, i nerazzurri, che fallirono un rigore con Marcelo Brozovic arrivarono in piena emergenza.

"Marotta avrebbe virato sul compromesso, avrebbe recuperato l’argentino, almeno fino a maggio 2019, ma Lucio non ne volle sapere. Forse perché sapeva di essere, pure lui, a termine". Si legge sul quotidiano che spiega la vicenda di quel rapporto più che turbolento, È probabile che il tecnico abbia piantato i piedi perché consapevole di non continuare il progetto che sarebbe poi stato affidato ad Antonio Conte. Il leccese, successivamente, ha poi chiesto alla società un acquisto di peso come Romelu Lukaku, arrivato dal Manchester United per circa 70 milioni di euro. Mauro Icardi, a sua volta, è stato ceduto al Paris Saint Germain, che lo ha poi riscattato per circa 60 milioni di euro.

Ci sarebbe sempre l'idea Insigne

L'ex allenatore della Roma ha spesso fatto notizia per non avere avuto molto feeling con i capitani delle squadre in cui ha allenato. Una vicenda simile a quella dell'attaccante di Rosario sarebbe avvenuta con Francesco Totti. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, anche con Lorenzo Insigne del Napoli si sarebbe rotto qualcosa.

Il numero 24 dei campani ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per il possibile prolungamento. Il numero uno, Aurelio De Laurentiis, della squadra non intenderebbe soddisfare le cifre richiesta dal calciatore che ammonterebbero a circa 6 milioni di euro annui. Denaro che, però, l'Inter degli Zhang potrebbe decidere di mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni di un calciatore esperto, che conosce molto bene la Serie A e che potrebbe dare imprevedibilità al reparto di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, potrebbe perdere Alexis Sanchez, che si è infortunato per l'ennesima volta con il Cile, e che potrebbe rescindere il suo contratto a causa di un ingaggio troppo oneroso per i budget societari.