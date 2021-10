Blindare i giocatori di maggior spessore e talento: pare essere questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte rinnovi.

In ottica dei contatti vicini alla scadenza sono tre le situazioni che i nerazzurri vogliono chiudere nel minor tempo possibile, ovvero quelle di Lautaro Martinez, Barella e Brozovic. Se per i primi due (soprattutto per il centrocampista italiano, che potrebbe diventare il nuovo capitano dopo l'addio di Handanovic) la situazione pare vicina a una fumata bianca, sembrerebbe più complicata la questione legata a Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è il fulcro della manovra del tecnico Simone Inzaghi ed il suo rinnovo resta fondamentale.

Ci sarebbe ancora distanza tra l'offerta di 5 milioni da parte del club nerazzurro e la richiesta del mediano croato che si aggira attorno ai 6,5 milioni. A fine mese, e più precisamente dal 28 al 30 ottobre, potrebbe esserci l'incontro definitivo tra le parti, con la speranza che il percorso di Brozovic all'Inter prosegua.

Infine, resta decisamente più complicato il rinnovo di Ivan Perisic, con la dirigenza nerazzurra che sta monitorando diverse alternative: fra tutte, ci sarebbe quella di Marcos Alonso, terzino spagnolo in forza al Chelsea.

Inter, possibile colpo in attacco: da Adeyemi a Belotti

Intanto i nerazzurri stanno lavorando anche sul fronte dell'attacco, per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Molto dipenderà dalla possibile partenza di Alexis Sanchez, che visto il minutaggio non elevato in questa prima parte di stagione, potrebbe decidere di cambiare aria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando diverse piste, sia per il presente che per il futuro: resta calda la pista riguardante il "Gallo" Andrea Belotti, che sembrerebbe sempre più lontano dal Torino, visto che per ora non trovato alcun accordo per il rinnovo contrattuale. I nerazzurri stanno monitorando con attenzione la vicenda, ma devono fare i conti con il Milan, che da molte sessioni di Calciomercato è interessato al centravanti granata.

Il "Gallo" non sarebbe l'unico obiettivo per il reparto offensivo. I nerazzurri starebbero infatti pensando anche a Karim Adeyemi, talento classe 2002 in forza a Salisburgo che con grandi prestazioni in Champions, ha attirato su di sé i principali top club europei, come il Bayern Monaco. L'Inter monitora anche questa pista, per uno dei principali talenti che il calcio europeo possa garantire in questo momento.