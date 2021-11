L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato sia in vista della sessione invernale, sia in vista della prossima estate. Uno dei reparti che verrà modificato è quello avanzato visto che Alexis Sanchez non dà garanzie dal punto di vista fisico e ha un ingaggio troppo pesante, mentre Edin Dzeko non può giocare una volta ogni tre giorni, non essendo più giovanissimo. Per questo motivo il club meneghino sta sondando diverse piste e l'ultimo nome porterebbe all'attaccante francese dell'Arsenal, Alexandre Lacazette.

Anche Juventus e Roma sono attive sul mercato e i loro interessi potrebbero intrecciarsi, visto che nelle ultime ore in ottica giallorossa è spuntato il nome di Aaron Ramsey.

Inter su Lacazette

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. In uscita, infatti, c'è Alexis Sanchez, visto che il cileno non dà garanzie dal punto di vista fisico e ha un ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, per un giocatore non considerato titolare, essendo chiuso da Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Il club meneghino sta sondando diversi nomi e l'ultimo finito nel mirino, secondo il The Athletic, sarebbe quello di Alexandre Lacazette. L'attaccante francese è in scadenza di contratto con l'Arsenal e per questo motivo potrebbe andare via a parametro zero a giugno, dato che le trattative per il rinnovo sono ferme, ma non è escluso un addio anticipato a gennaio.

Sono soltanto sei le presenze raccolte in Premier League in questa stagione, con una rete all'attivo, a dimostrazione di come non sia più al centro dei progetti dei Gunners e dello scacchiere tattico di Arteta. Per lasciarlo andare tra due mesi il club inglese potrebbe anche accettare proposte di poco inferiori ai 10 milioni di euro, cifra abbordabile per l'Inter, soprattutto in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Ramsey offerto alla Roma

Oltre all'Inter ci sono altre società attive sul mercato, su tutte Juventus e Roma. Entrambe sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e i loro interessi potrebbero intrecciarsi con Aaron Ramsey che sarebbe finito in orbita giallorossa. Il giocatore è stato proposto ai capitolini riscontrando il gradimento del tecnico portoghese, José Mourinho.

L'unico ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del centrocampista gallese, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione e per questo motivo i bianconeri potrebbero contribuire pagando un piccolo incentivo e chiedendo in cambio il cartellino di Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma essendo fuori dai piani di Mourinho. In questo modo la Juve realizzerebbe una plusvalenza, avendo preso Ramsey a zero nel 2019.