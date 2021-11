Ivan Perisic è sicuramente l'uomo del momento in casa Inter. Il calciatore sta disputando una stagione ad altissimi livelli e, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, la società potrebbe, diversamente a quanto deciso inizialmente, proporgli un rinnovo. Il classe 1989 guadagna circa 5 milioni di euro ma avrebbe chiesto lo stesso ingaggio per una durata di almeno tre anni se dovesse decidere di prolungare il rapporto. Sulle sue tracce, da poche ore, ci sarebbe anche il Wolfsburg, club con il quale ha già giocato proprio prima che si trasferisse in Italia.

I tedeschi avrebbero messo sul piatto un contratto biennale da 5 milioni di euro ma le ambizioni del calciatore restano molto alte anche perché, come spesso ha dichiarato, vorrebbe tentare un'esperienza in Inghilterra, campionato in cui non ha mai giocato. Il Tottenham potrebbe seguire la vicenda dopo l'approdo sulla panchina di Antonio Conte e sarebbe anche in grado di soddisfare le pretese del croato, che è oramai diventato inamovibile nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

L'Inter monitora rinforzi per centrocampo e attacco

Il tecnico nerazzurro potrebbe potrebbe presto ricevere un regalo per aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, che mancava da dieci anni, con un turno di anticipo.

I dirigenti milanesi vorrebbero potenziare il centrocampo e avrebbero messo nel mirino già da tempo le prestazioni di Nahitan Nandez. Il calciatore uruguaiano avrebbe avuto anche una sorta di accordo in estate, prima che si ingaggiasse Denzel Dumfries, sulla base di un contratto quadriennale da circa 4 milioni di euro. Il ragazzo tesserato con il Cagliari arriverebbe quasi sicuramente per prendere il posto di Matias Vecino.

L'ex Fiorentina sarebbe fuori dai meccanismi tattici di Inzaghi e potrebbe lasciare la squadra al termine del contratto previsto per il 2022.

L'Inter vorrebbe ingaggiare anche un rinforzo in attacco sopratutto in vista del possibile addio di Alexis Sanchez che, anche per motivi fisici, potrebbe rescindere il contratto oneroso da circa 8 milioni di euro annui.

Marotta e Piero Ausilio, secondo Barzaghi, sarebbero da tempo sulle tracce di Luka Jovic ma, nelle ultime settimane, sarebbe spuntato il nome di Jonathan David del Lille. Il classe 2000 avrebbe però una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe seguito anche da molti club europei. Tanta concorrenza anche per il talento del Salisburgo Karim-David Adeyemi, per il quale Marotta si sarebbe mosso da tempo proprio perché sarebbe impossibile arrivare a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe molto anche alla Juve.